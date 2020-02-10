Потребрынки 1 час назад

Польша начала импорт картофеля из России

За 2019 год Россия экспортировала рекордный объем товарного картофеля в своей истории — 258 тысяч тонн

Польша начала импорт картофеля из России Польша начала импорт картофеля из России
Фото: УНИАН

В 2019 году цены на картофель и традиционные овощи борщового набора в России упали до критически низкого уровня, вызвав кризис овощеводства и картофелеводства, что заставило российских производителей искать новые рынки сбыта.

Как сообщает Еast-fruit.com, одним из таких новых рынков сбыта оказалась Польша, где цены удерживались на достаточно высоком уровне. В результате, уже в сезоне 2019/20 годов Россия отправила две партии товарного картофеля польским потребителям.

По информации издания, Польша в течение многих лет являлась главным поставщиком дешевого и достаточно качественного картофеля на рынки Восточной Европы.

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Кроме картофеля, Россия экспортировала в 2019 году в Польшу также более 3,8 тысяч тонн репчатого лука, что также стало неприятным сюрпризом для участников овощного рынка страны.

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На сегодняшний день поставки картофеля в Польшу из России по-прежнему вполне осуществимы, так как средние оптовые цены на картофель в России сейчас почти в два раза ниже, чем в Польше. Правда, резкое снижение цен на картофель в Польше в первую неделю февраля 2020 года сделало эти поставки менее привлекательными.

В целом, за 2019 год Россия экспортировала рекордный объем товарного картофеля в своей истории — 258 тысяч тонн. Главным рынком сбыта для российского картофеля оказалась Украина, куда было отгружено более половины всех клубнеплодов.

Более 76 тысяч тонн российского картофеля отправилось в Азербайджан, 15,7 тысяч тонн — в Молдову, 7,2 тысячи тонн в Сербию, 6,5 тысяч тонн в Казахстан, 4,5 тысяч тонн в Беларусь.

Значительные партии картофеля российского производства поставлялись также в Грузию, Ирак, Узбекистан, Северную Македонию, Монголию, Туркменистан, Таджикистан и Армению.

Ранее сообщалось, что с ноября 2018 года по ноябрь 2019 года цена на картофель в среднем по Украине увеличилась на 109,2% — до 14,14 грн за килограмм.

 

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