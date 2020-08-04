Польский спортивный бренд 4F выходит на рынок Украины

В столичном ТРЦ Retroville открылся первый в Украине магазин польского бренда 4F, который предлагает одежду для любителей спорта. Представителем 4F в Украине стала компания "Эпицентр", которая планирует до конца года открыть еще как минимум два магазина 4F в ТРЦ городов-миллионников.

Об этом сообщили в пресс-службе компании "Эпицентр".

В 4F представлены линейки одежды, разработанные как для определенных видов спорта (йога, фитнес, бег, велоспорт, водные и зимние виды спорта), так и универсальные для ценителей спортивного стиля. Продукция выпускается на фабриках компании в Польше с использованием материалов и тканей по технологиям Thermopile, Aquatech, Microterm и OutControl, Polartec, Windblock, Bipolar, Delfy.

На протяжении многих лет 4F сотрудничает с профессиональными спортивными федерациями Польши. Начиная с 2008 года 4F одевает атлетов Польши на всех Олимпиадах. Кроме того, бренд является партнером олимпийских комитетов еще семи стран — Хорватии, Греции, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Сербии и Словакии.

Напомним, что компания "Эпицентр" с 2015 года развивает в Украине сеть магазинов товаров для спорта швейцарского бренда Intersport. Сегодня сеть объединяет 43 торговых объекта как в ТЦ Эпицентр, так и в торгово-развлекательных центрах по всей Украине. 1 августа был открыт магазин Intersport в ТРЦ Retroville площадью более 1200 квадратных метров, где представлены товары более 70 известных мировых брендов (Nike, Puma, Adidas, New Balance, Asiscs) как для профессиональных спортсменов, так и любителей. До конца года сеть планирует открыть еще несколько магазинов Intersport.

СПРАВКА:

4F — польская торговая марка, основанная в 1995 году, которая специализируется на изготовлении спортивной и туристической одежды. Является частью компании OTCF, в которую входят также бренды Outhorn и 4Faces. Компания оперирует 174 монобрендовыми магазинами 4F в Польше и представлена ​​в 500 мультибрендовых магазинах в 30 странах мира.