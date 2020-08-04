Бизнес 1 час назад

Польский спортивный бренд 4F выходит на рынок Украины

Представителем 4F в Украине стала компания "Эпицентр К"

Фото: пресс-служба "Эпицентр" Фото: пресс-служба "Эпицентр"
Фото: пресс-служба "Эпицентр"

В столичном ТРЦ Retroville открылся первый в Украине магазин польского бренда 4F, который предлагает одежду для любителей спорта. Представителем 4F в Украине стала компания "Эпицентр", которая планирует до конца года открыть еще как минимум два магазина 4F в ТРЦ городов-миллионников.

Об этом сообщили в пресс-службе компании "Эпицентр".

Кратко и по делу в Telegram

В 4F представлены линейки одежды, разработанные как для определенных видов спорта (йога, фитнес, бег, велоспорт, водные и зимние виды спорта), так и универсальные для ценителей спортивного стиля. Продукция выпускается на фабриках компании в Польше с использованием материалов и тканей по технологиям Thermopile, Aquatech, Microterm и OutControl, Polartec, Windblock, Bipolar, Delfy. 

На протяжении многих лет 4F сотрудничает с профессиональными спортивными федерациями Польши. Начиная с 2008 года 4F одевает атлетов Польши на всех Олимпиадах. Кроме того, бренд является партнером олимпийских комитетов еще семи стран — Хорватии, Греции, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Сербии и Словакии.

Читайте также:
Квартальная прибыль Adidas рухнула на 93% — Reuters

Напомним, что компания "Эпицентр" с 2015 года развивает в Украине сеть магазинов товаров для спорта швейцарского бренда Intersport. Сегодня сеть объединяет 43 торговых объекта как в ТЦ Эпицентр, так и в торгово-развлекательных центрах по всей Украине. 1 августа был открыт магазин Intersport в ТРЦ Retroville площадью более 1200 квадратных метров, где представлены товары более 70 известных мировых брендов (Nike, Puma, Adidas, New Balance, Asiscs) как для профессиональных спортсменов, так и любителей. До конца года сеть планирует открыть еще несколько магазинов Intersport.

СПРАВКА: 

4F — польская торговая марка, основанная в 1995 году, которая специализируется на изготовлении спортивной и туристической одежды. Является частью компании OTCF, в которую входят также бренды Outhorn и 4Faces. Компания оперирует 174 монобрендовыми магазинами 4F в Польше и представлена ​​в 500 мультибрендовых магазинах в 30 странах мира.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Арбузы в Украине подорожали в три раза — эксперт
Арбузы в Украине подорожали в три раза — эксперт
Служба занятости насчитала в Украине полмиллиона безработных
Служба занятости насчитала в Украине полмиллиона безработных
Как женщины добиваются успеха в группе Mazars
Как женщины добиваются успеха в группе Mazars
Загрузка...
Новое видео
Анатолій Криволап. Творчість — це феномен, який не керується навіть автором / DeloUA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Укрзализныця" уволит сотрудников поезда, в котором пассажир избил женщину

  3. Вакцина от коронавируса может никогда не появиться — ВОЗ

  4. Фонд гарантирования предупреждает об очередных мошенниках на рынке финансовых услуг

  5. Турист, помни! Что нужно знать о выезде за границу и возвращении домой во время карантина

Загрузка...