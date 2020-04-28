Квартальная прибыль Adidas рухнула на 93% — Reuters

По итогам I квартала 2020 года, прибыль компании Adidas обвалилась на 93%, сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, руководство компании уже предупредило о более глубоком падении выручки во втором квартале, так как карантинные меры заставили ритейлера закрыть свои магазины.

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В Adidas заявили, что 60% бизнеса компании в настоящее время находятся в тупике, более 70% ее магазинов закрыты по всему миру, а все крупные спортивные мероприятия, включая Олимпийские игры в Токио и Евро-футбол, отложены или отменены.

При этом продажи электронной коммерции, которые в прошлом году составляли 13% от общего объема, быстро растут, особенно в Китае, но их недостаточно, чтобы компенсировать потерю продаж в магазине.

Операционная прибыль в первом квартале упала до 65 млн евро, что намного меньше, чем 263 млн, которые ранее прогнозировали аналитики.

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По данным Refinitiv Eikon, продажи упали на 19%, до 4,75 млрд евро против прогноза в 4,85 млрд евро. Компания предупредила о потенциальном падении на 40% во втором квартале.

Акции компании упали в целом более чем на треть с начала пандемии коронавируса.

В начале апреля Adidas вынуждена была приостановить выплату дивидендов в качестве условия для займа, поддерживаемого государством, чтобы пережить кризис, поскольку он сжигает наличные деньги. В корпорации уже заявили, что как можно скорее заменят этот займ другими финансовыми опционами.

Компания предупредила о возможном падении продаж во втором квартале на 40% и о снижении операционной прибыли во втором квартале, которая может составить сотни миллионов евро.

Ранее компания Adidas в своем Twitter сообщила, что Google, Adidas и EA Sports работают над новой линейкой "умной" одежды.