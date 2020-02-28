Google, Adidas и EA Sports работают над линейкой "умной" одежды

Google, Adidas и EA Sports работают над новой линейкой "умной" одежды. Об этом сообщила компания Adidas в своем Twitter.

Пока что достоверно неизвестно, какой именно продукт будет реализован. Однако, учитывая то, что в проекте задействовано именно футбольное подразделение Adidas, а также отмечен компьютерный футбольный симулятор FIFA, который производит EA Sports, можно предположить, что это будет футбольная "умная" одежда. Больше подробностей о проекте пока нет. Представить новый продукт компании, задействованные в производстве, обещают 10 марта.

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Как видно из тизера в Twitter, в проекте будет задействована технология Jacquard. Это разработка экспериментального подразделения Google ATAP (Advanced Technology & Projects), которое занимается передовыми технологиями. Проект Jacquard появился в 2015 году. Его идея состоит в том, чтобы превратить ткань одежды в сенсорную поверхность и с ее помощью управлять, например, музыкой на телефоне, отвечать на звонки или получать уведомления.

На сегодняшний день проект Jacquard уже реализован в жизнь, в коллаборации с несколькими известными брендами. Например куртка Levis "Trucker Jacket". Её практическое применение выглядит следующим образом. В манжет куртки крепится небольшое устройство — Jacquard Tag. Оно синхронизирует между собой сенсорную поверхность куртки и мобильное устройство пользователя. Дальше при помощи мобильного приложения можно установить четыре вида различных жестов, которые будут отвечать за те или иные функции. Например, двойное прикосновение к куртке или легкое проведение рукой по ее поверхности. Таким образом можно включать камеру на телефоне, отвечать на звонки, выключить звук и т.д. Кстати, если пользователь оставил телефон дома и ушел без него, приспособление на манжете рукава, Jacquard Tag, информирует его об этом.

Jacquard Tag

Приложение работает в США, Японии, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, Франции, Италии и Германии. Такие курточки можно купить в магазинах Levis или на сайте джинсового бренда. Их цена — 200-250 долларов.

Подобная коллаборация у Google была и с брендом Saint Laurent. Вместе они создали городской рюкзак. Принцип, примерно, тот же, что и у курточек Levis: одни из ремешков на рюкзаке сенсорный. С его помощью можно выполнять различные манипуляции. Стоимость такого рюкзака уже составляет $1000.

Рюкзак Saint Laurent

Последние годы Google все активнее пробует монетизировать свои проекты ATAP. Например, другая инициатива, Soli — технология, которая позволяет управлять устройствами с помощью жестов на расстоянии, была воплощена в жизнь в 2019 году, в телефонах Google Pixel 4. Еще один проект, Spotlight Stories — платформа для создания VR-контента, которая привлекла всемирно известных режиссеров и актеров, получила две номинации Emmy в 2018 году.

Напомним, стало известно, что Google хочет вернуть Android на устройства Huawei. Компания подала заявку на лицензию правительству США, запросив разрешение на возобновление бизнеса с китайским производителем. Такую процедуру уже проделала в конце 2019 года Windows. И у нее все получилось.