Посредники скупают металлолом "Укрзализныци", лишая металлургов ценного сырья — ИНТЕРПАЙП

Государственная железнодорожная компания "Укрзализныця" 11 августа 2020 года провела ряд тендеров по продаже металлолома в электронной системе ProZorro. Часть лотов выиграли малоизвестные структуры-посредники.

Об этом говорится в заявлении промышленной компании "ИНТЕРПАЙП".

Изначально приоритетным правом на покупку металлолома "Укрзализныци" обладали металлургические предприятия, а посредники к тендерам не допускались.

Таким образом покрывалась потребность металлургов в дефицитном сырье, коим на сегодня является лом черных металлов.

"Однако последний аукцион показал, что все больше посредников приходит на тендера УЗ, лишая металлургов ценного сырья. Украинская промышленная компания ИНТЕРПАЙП выступает категорически против практики допуска трейдеров к металлоломным торгам "Укрзализныци", — заявили в компании.

СПРАВКА

ИНТЕРПАЙП — украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году ИНТЕРПАЙП реализовал 798 тысяч т готовой продукции, в том числе — 203 тысяч тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW. В ИНТЕРПАЙП работают 11 тысяч сотрудников. В 2019 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд грн.