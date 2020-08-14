Промышленность 1 час назад

Посредники скупают металлолом "Укрзализныци", лишая металлургов ценного сырья — ИНТЕРПАЙП

Промышленная компания ИНТЕРПАЙП выступила категорически против практики допуска трейдеров к металлоломным торгам "Укрзализныци"

Фото: e-tender.ua Фото: e-tender.ua
Фото: e-tender.ua

Государственная железнодорожная компания "Укрзализныця" 11 августа 2020 года провела ряд тендеров по продаже металлолома в электронной системе ProZorro. Часть лотов выиграли малоизвестные структуры-посредники.

Об этом говорится в заявлении промышленной компании "ИНТЕРПАЙП". 

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Изначально приоритетным правом на покупку металлолома "Укрзализныци" обладали металлургические предприятия, а посредники к тендерам не допускались.

Таким образом покрывалась потребность металлургов в дефицитном сырье, коим на сегодня является лом черных металлов.

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"Однако последний аукцион показал, что все больше посредников приходит на тендера УЗ, лишая металлургов ценного сырья. Украинская промышленная компания ИНТЕРПАЙП выступает категорически против практики допуска трейдеров к металлоломным торгам "Укрзализныци", — заявили в компании. 

СПРАВКА

ИНТЕРПАЙП — украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году ИНТЕРПАЙП реализовал 798 тысяч т готовой продукции, в том числе — 203 тысяч тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW. В ИНТЕРПАЙП работают 11 тысяч сотрудников. В 2019 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд грн.

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