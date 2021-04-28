Поставки газа на ОПЗ контролирует сомнительная компания, близкая к людям Зеленского, — СМИ

Дмитрий Сенниченко, глава Фонда госимущества, не интересуется происходящими на госпредприятии "Одесский припортовый завод" схемами работы с поставками давальческого сырья, так как победитель конкурсов связан с Офисом Президента. Такие выводы делают журналисты в материале "Давальческое сырье на Одесский припортовый завод продолжает поставлять сомнительная компания", опубликованном в издании "Думская".

"На торгах 19 апреля, которые длились две с половиной минуты, все десять участников предложили одинаковую цену. Согласно регламенту, после этого победитель должен определяться в результате собеседований с претендентами (кстати, очень сомнительный пункт, создающий немалые коррупционные риски). Однако не успел начаться этот этап, как появился иск ООО "Юнайтед Енерджи", которая в конкурсе не участвовала, и блокирующее определение хозсуда", — описывают авторы материала происходящее на ОПЗ.

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По данным авторов, конкурс по выбору поставщика давальческого сырья срывается уже в третий раз. В марте 2020 года наблюдательный совет ОПЗ отменил его результаты, заявив, что победитель, компания "Укрнефтебурение" (по данным "Думской", связана с Коломойским), "подал неконкурентное предложение" (хотя непонятно, почему тогда он выиграл конкурс).

"В июле 2020 года правление завода не допустило к участию в конкурсе две крупные фирмы — ООО "Торговый дом "Сокар Украина" и ЧП "ОККО Контракт", причем по явно надуманным причинам", — говорится в статье.

В обоих случаях руководство ОПЗ придралось к отсутствию у обеих компаний прямого опыта работы на рынке минеральных удобрений.

"В то время как две крупные опытные компании не смогли пройти даже предварительный отбор, конкурс выиграла фирма "Агро Газ Трейдинг" (АГТ), у которой всего восемь сотрудников, одно здание и один автомобиль. АГТ поставляет заводу давальческое сырье с июля 2019 года: договор с ней постоянно продлевают", — сообщает "Думская".

Журналисты связали коммерческий успех "Агро Газ Трейдинга" с содействием советника президента Зеленского Сергея Шефира.

"По мнению СМИ и экспертов отрасли, коммерческий успех "Агро Газ Трейдинга", которая в связи с отменой конкурсов остается давальцем ОПЗ по сей день, обусловлен наличием у фирмы серьезного админресурса. Так, лоббистом компании считают советника президента Зеленского Сергея Шефира. Может, именно с этим связано то обстоятельство, что происходящее с ключевым предприятием химической отрасли до сих пор не заинтересовало руководителя Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко?", — пишут авторы статьи.

Напомним, ранее конкурс по выбору поставщика давальческого сырья для Одесского припортового завода приостановили, так как накануне завод получил определение хозяйственного суда Одесской области об обеспечении иска компании "Юнайтед энерджи", входящей в бизнес-группу олигарха Игоря Коломойского.