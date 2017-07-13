Новый закон "О рынке электроэнергии" — позитив и риски для "зеленой" энергетики

В Украине теперь работает новый закон о рынке электроэнергии, который должен стимулировать конкуренцию поставщиков и производителей, а также — урегулировать ситуацию в проблемных секторах энергетики.

Что новый закон меняет в "зеленом" секторе, который за последние годы успел побыть премиальным, нестабильным и непредсказуемым, рассказывают юристы — советник практики энергетики юридической фирмы Redcliffe Partners Светлана Теуш и координатор практики энергетики адвокатской компании "Соколовский и Партнеры" Олег Костюченко.

Сектор возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Украине стал почти хрестоматийным примером того, как нестабильность и непредсказуемость условий для ведения бизнеса способны надолго отпугнуть инвестора, отмечает Светлана Теуш. Она напоминает о "турбулентности законодательства", с которой столкнулись инвесторы в альтернативную энергетику в Украине:

периодические пересмотры и изменения установленных размеров "зеленого тарифа" на энергию из ВИЭ;

ретроактивный пересмотр тарифов;

неплатежи и задержки компенсаций производителями за заниженный "зеленый тариф";

увеличение платы за присоединение к электросетям и другие регуляторные "сюрпризы" и переменные.

В такой ситуации инвесторы предпочли переждать. Теуш рассказывает, что инерция сохранилась даже после того, как летом 2015 года депутаты приняли в целом благоприятный для отрасли закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины для обеспечения конкурентных условий производства электроэнергии из альтернативных источников энергии". В нем установлены ряд прогрессивных норм: расширены перечень источников ВИЭ, установлена привязка размера "зеленого тарифа" к евро, отменена обязательная "локальная составляющей", введены бонусов за использование оборудования украинского производства.

Несмотря на этот позитив, многие инвесторы предпочли дождаться нового закона о рынке электроэнергии.

В этом документе предусмотрено обязательство поддерживать сегмент ВИЭ до 2030 года. Прежде всего, отмечает Костюченко, закон предусматривает, что весь объем электроэнергии ВИЭ покупает гарантированный покупатель (ГП). ГП будет миксовать "зеленую" энергию с дешевой атомной и гидроэнергией и, таким образом, удешевляет ее для покупателя.

С другой стороны, напоминает Теуш, производители электроэнергии из ВИЭ в новой модели рынка электроэнергии будут отвечать за небалансы. Ответственность за небалансы — обязательство по возмещению гарантированному покупателю электроэнергии стоимости урегулирования небаланса, вызванного отклонениями фактических показателей от заявленных графиков отпуска электроэнергии.

Также новый закон о рынке электроэнергии стабилизирует режим правового регулирования ВИЭ: закрепляет нормы от 2015 года и вносит дополнительную ясность по вопросу об урегулировании ответственности за небалансы.

По словам Теуш, вопрос ответственности производителей энергии из ВИЭ за небалансы стал одним из самых дебатируемых еще на этапе разработки законопроекта. Предлагалось даже полностью освободить производителей электроэнергии из ВИЭ от какой-либо ответственности на некоторое время. А именно до тех пор, пока не будет достигнута доля возобновляемых источников в общей структуре энергопотребления в размере не менее 11%. Именно такой показатель предусмотрен "Национальным планом по возобновляемой энергетике на период до 2020 года" и международными обязательствах Украины в рамках членства в Энергосообществе. При этом, за прошедшие девять лет с момента введения "зеленого тарифа" этот целевой показатель не был достигнут даже наполовину, отмечает Теуш.

Производители энергии из ВИЭ все же будут отвечать за свои небалансы. Но нагрузка для ВИЭ смягчается рядом факторов. Во-первых, ответственность будет вводиться постепенно, начиная с 2021 года, возрастая ежегодно на 10% — до тех пор, пока не достигнет 100% к 2030 году. Также предусмотрены допустимые пределы отклонений фактических показателей от заявленных почасовых графиков отпуска электроэнергии, которые не влекут ответственности производителей электроэнергии из ВИЭ (20% — для ветра, 10% — солнца, 5% — для гидроэлектроэнергии, вырабатываемой микро-, мини- и малыми гидроэлектростанциями).

Законодатель уже научен негативным опытом предыдущих экспериментов с ретроактивными изменениями.

Поэтому он прямо устанавливает, что до 31 декабря 2029 года ответственность за небалансы не будет распространяться на объекты, введенные в эксплуатацию до момента вступления в силу Закона О рынке электроэнергии.

Есть еще один позитивный сигнал с целью повысить инвестиционную привлекательность проектов в сфере ВИЭ. В Законе предусмотрена возможность заключать договора купли-продажи электроэнергии на ранних этапах реализации проекта после получения разрешения на начало строительства и не дожидаясь его завершения. Это серьезное подспорье для девелоперов проектов в сфере ВИЭ, учитывая, что основная инвестиционная нагрузка приходится именно на начальный этап реализации проекта. Наличие заключенного договора купли-продажи придает дополнительную уверенность инвестору при оценке окупаемости проекта и перспектив возврата инвестиций.