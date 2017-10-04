Правительство заморозило цену на газ до завершения переговоров с МВФ

04 октября 2017, 11:46
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Минфин на переговорах с МВФ в Вашингтоне будет обсуждать ценообразование на газ

Правительство заморозило цену на газ до завершения переговоров с МВФ | Энергетика | Дело Увеличить картинку

Министр финансов Украины Александр Данилюк в рамках переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) обсудит ценообразование на газ для населения. Об этом сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Прокопив в ходе круглого стола.

"Переговоры продолжатся на следующей неделе в Вашингтоне, туда едет министр финансов Украины", — сказал Прокопив.

Замминистра добавил, что до завершения переговоров правительство решило не менять цену на газ. "Пока мы заморозили цену", — подытожил он.

Весной 2017 года правительство приняло постановление № 187, предусматривающее пересмотр цены на газ для населения и теплокоммунэнерго, которые производят тепло на нужды населения, в зависимости от изменения цены на европейском хабе. В частности, если среднемесячная цена за 12 месяцев отклоняется от нынешней на свыше, чем на 10%, правительство должно утвердить новую цену.

По расчетам НАК "Нафтогаз Украины", которая занимается оптовыми закупками газа под эти нужды, цена газа по правительственной формуле с октября 2017 года должна вырасти примерно на 19%.

Однако Министерство энергетики и угольной промышленности Украины не опубликовало новую цену на газ в установленный законодательством срок — 1 июля 2017 года. В связи с этим НАК подписывает договора о поставке газа с обязательством сторон в случае определения правительством другой цены, принять новую цену как обязательную. Пока "Нафтогаз" применяет для договоров цену на газ, утвержденную 1 апреля 2017 года.

Премьер-министр Владимир Гройсман и представители Минэнергоуглепрома неоднократно заявляли о повышении цен на газ в новом отопительном сезоне.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: нафтогаз 20077720 , газ , цена на газ , кабмин , минфин , мвф , минэнергоуглепром

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Правительство заморозило цену на газ до завершения переговоров с МВФ | Энергетика | Дело
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