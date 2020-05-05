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50 минут назад

Предстоящее закрытие атомных станций обойдется в 800 млрд грн - СМИ

В Украине работает 15 атомных энергоблоков, безопасный период работы которых ограничен сроком эксплуатации

Предстоящее закрытие атомных станций обойдется в 800 млрд грн - СМИ Предстоящее закрытие атомных станций обойдется в 800 млрд грн - СМИ
Южноукраинская АЭС. Фото: comments.ua

Снятие с эксплуатации всех энергоблоков 4 атомных электростанций Украины обойдется в 800 млрд грн с учетом инфляции доллара США. Об этом говорится в материале Канала 24.

В Украине работает 15 атомных энергоблоков, безопасный период работы которых ограничен сроком эксплуатации. Он может быть продлен после проведения комплекса мер, но на большинстве реакторов подходят к концу и дополнительные годы службы. Так, продленный срок эксплуатации трех энергоблоков истечет уже к 2025 году. 

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"Первый энергоблок Южно-Украинской АЭС должен быть отключен в 2023 году. Снятие с эксплуатации второго блока ЮУАЭС намечено на 2025 год, вместе с первым блоком АЭС в Запорожье. К своему закрытию, они отработают по 40 лет", — говорится в статье.

Снова продлить срок их работы нельзя из-за износа корпусов реакторов, которые со временем разрушаются и не подлежат замене. 

В ближайшие десять лет должны быть сняты с эксплуатации 10 энергоблоков. При этом утилизация каждого из них обойдется в 30-90 млрд грн, в зависимости от модели реактора и года его закрытия.

"Учитывая международный опыт, снятие с эксплуатации всех блоков АЭС, даже с учетом инфляции доллара США, будет стоить более 800 млрд грн. И это не считая возможного падения курса национальной валюты", — говорится в публикации. 

Однако в специальном финансовом резерве для снятия с эксплуатации АЭС на сегодня накоплено всего 5,1 млрд грн. Этого не хватит на безопасную утилизацию даже 1 энергоблока. Сумма отчислений в фонд определялась концепцией СЭ, утвержденной в Кабмине в 2015 году.

"Расчет стоимости СЭ проводился исходя из курса доллара 2012 года, 7,993 грн за 1 USD. Концепция была не актуальной уже в момент ее принятия, и пересмотр до сих пор не происходил", — сообщается в материале.

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