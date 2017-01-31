При нынешних темпах роста рынков Украина достигнет показателей 2013 года лишь через 10 лет — вице-президент ЕБА

Низкие темпы роста доходов населения и увеличение расходов на жилищно-коммунальные услуги останутся основными сдерживающими факторами для украинского рынка товаров повседневного спроса (FMCG) в 2017 году, рост которого оценивается в 5-7% в гривне, считает региональный президент Jacobs Douwe Egberts, вице-президент Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) Тарас Лукачук.

"Пока нет никаких причин говорить о больших темпах... Такими темпами к рынку 2013 года мы придем через 10 лет", — сказал он на прошедшей на днях конференции ЕБА.

По его мнению, при сохранении такой тенденции Украина, некогда входившая в число приоритетных рынков для международных компаний, "выпадет из карты уже и вторых приоритетов", так как другие развивающиеся рынки в мире растут на 8-12% ежегодно.

Т.Лукачук уточнил, что первый квартал будет сложным для индустрии, так как на него придется основной рост расходов населения на жилищно-коммунальные услуги, а рост начнется со второго-третьего квартала темпами в 5-10%.

Региональный президент Jacobs Douwe Egberts напомнил, что падение доходов населения, согласно статистическим данным, привело к росту расходов на продукты питания до 60-70% в общей структуре расходов, поэтому подорожание жилищно-коммунальных услуг ударит по этому рынку.

"Сначала придет рост затрат, а бизнес не придет", — спрогнозировал трудности работы в этом году компаний сектора Т.Лукачук.

Он отметил, что несмотря на падение примерно вдвое объемов бизнеса, структура его финансовых результатов (P&L) в большинстве случаев улучшилась, так как затраты существенно упали.