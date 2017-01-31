При нынешних темпах роста рынков Украина достигнет показателей 2013 года лишь через 10 лет — вице-президент ЕБА

31 января 2017, 11:07
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Региональный президент Jacobs Douwe Egberts прогнозирует рост рынка FMCG (продукты повседневного потребления) в Украине в 2017 году на 5-7% в гривне

При нынешних темпах роста рынков Украина достигнет показателей 2013 года лишь через 10 лет — вице-президент ЕБА | Рынки | Дело Увеличить картинку

Низкие темпы роста доходов населения и увеличение расходов на жилищно-коммунальные услуги останутся основными сдерживающими факторами для украинского рынка товаров повседневного спроса (FMCG) в 2017 году, рост которого оценивается в 5-7% в гривне, считает региональный президент Jacobs Douwe Egberts, вице-президент Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) Тарас Лукачук.

"Пока нет никаких причин говорить о больших темпах... Такими темпами к рынку 2013 года мы придем через 10 лет", — сказал он на прошедшей на днях конференции ЕБА.

По его мнению, при сохранении такой тенденции Украина, некогда входившая в число приоритетных рынков для международных компаний, "выпадет из карты уже и вторых приоритетов", так как другие развивающиеся рынки в мире растут на 8-12% ежегодно.

Т.Лукачук уточнил, что первый квартал будет сложным для индустрии, так как на него придется основной рост расходов населения на жилищно-коммунальные услуги, а рост начнется со второго-третьего квартала темпами в 5-10%.

Региональный президент Jacobs Douwe Egberts напомнил, что падение доходов населения, согласно статистическим данным, привело к росту расходов на продукты питания до 60-70% в общей структуре расходов, поэтому подорожание жилищно-коммунальных услуг ударит по этому рынку.

"Сначала придет рост затрат, а бизнес не придет", — спрогнозировал трудности работы в этом году компаний сектора Т.Лукачук.

Он отметил, что несмотря на падение примерно вдвое объемов бизнеса, структура его финансовых результатов (P&L) в большинстве случаев улучшилась, так как затраты существенно упали.

По материалам: Интерфакс-Украина
Раздел: >
Теги: продовольственный рынок , цены , продукты питания

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
При нынешних темпах роста рынков Украина достигнет показателей 2013 года лишь через 10 лет — вице-президент ЕБА | Рынки | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.12
EUR EUR - - 28.83
RUB RUB - - 0.45
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.19 12.76
Киевская область 21.86 11.17
Львовская область 21.87 12.06
Популярные теги
3G киевстар 21673832 тарифы питьевая вода водоканал продовольственный рынок цены продукты питания
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.