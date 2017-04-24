Производитель "Моршинской" увеличил продажи почти на 9%

24 апреля 2017, 13:40
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За 2016 год IDS Group Ukraine продал 266,53 млн бутылок минеральной воды

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"Моршинский завод минеральных вод "Оскар" в 2016 году увеличил продажи воды на 8,6% по сравнению с 2015 годом до 266,53 млн бутылок.

Согласно отчету компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НЦКБФР) в прошлом году чистая финансовая прибыль завода сократилась на 22,6% — 58,79 млн грн, валовая прибыль — на 12,1%, до 102,89 млн грн, операционная прибыль — на 23,1%, до 72,17 млн грн по сравнению с 2015 годом.

Чистый доход от реализации продукции "Моршинского завода минеральных вод "Оскар" в 2016 году вырос на 11,6% и составил 738,57 млн грн.

Моршинский завод минеральных вод "Оскар" входит в крупнейшую на украинском рынке бутылированных вод компанию IDS Group Ukraine.

IDS Borjomi Ukraine создана в конце 2004 года путем объединения Миргородского завода минеральных вод, Моршинского завода минеральных вод "Оскар", ЧАО "Индустриальные и дистрибуционные системы" и "IDS Аква-Сервис". В 2008 году IDS Borjomi Ukraine завершила процесс консолидации разрозненных производств по розливу трускавецкой воды и создала на их основе единое предприятие — Трускавецкий завод минеральных вод.

Группа компаний IDS Borjomi Ukraine, входящая в состав IDS Borjomi International, выпускает минеральную воду на четырех заводах (в Миргороде, Моршине, Трускавце и Голой Пристани Херсонской области) под торговыми марками "Моршинская", "Миргородская", "Трускавецкая", "Старый Миргород", "Аляска", "Сорочинская". Кроме того, группа является эксклюзивным импортером грузинской минеральной воды "Боржоми" в Украине.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: потребрынки , продукты питания , питьевая вода

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