Энергетика 1 час назад

Производство электроэнергии в 2021 году вырастет: прогнозный баланс Минэнерго

Поставки электричества из России и Беларуси не предусмотрены

Ольга Буславец Ольга Буславец
Ольга Буславец

Министерство энергетики представило прогнозный баланс электрической энергии ОЭС Украины на 2021 год — с ростом всей генерации. Так, в общем производство электроэнергии в Украине ожидается на уровне 151,023 млрд кВт-часов, что больше баланса-2020 — 143,09 млрд кВт-ч.

"Прогнозный баланс подготовлен вовремя. Были максимально учтены предложения энергогенерирующих компаний, графики ремонтов энергоблоков атомных, тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей, ожидаемое производство объектами возобновляемой энергетики, которая требует дополнительной балансировки", — сказала и. о. министра энергетики Ольга Буславец во время совещания с руководителями энергогенерирующих компаний, НЭК "Укрэнерго", НКРЭКУ и другими представителями отрасли, представляя основные показатели энергобаланса-2021. 

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По словам и. о. президента "Энергоатома" Петра Котина, прогнозный баланс учитывает предложения по ожидаемой выработке предприятия — по сравнению с 2020 годом атомщики выросли с 73,7 до 75,233 млрд кВт-часов. 

Достаточно неплохо вырос теплоблок — их генерация запланирована на уровне 41,140 млрд кВт-часов. В балансе-2020 у них — 38,87 млн кВт-ч. Впрочем, это уже после падения на почти 10% в этом году, так что в общем пока докоронавирусный уровень достигнут не будет. 

ТЭЦ также должны вырасти с 11,1 млн кВт-ч до 12,79 млрд кВт-ч. 

ГЭС произведут 5,287 млрд кВт-ч (4,846 млрд кВт-ч). Тут, впрочем, может вмешаться высокая водность и тогда объемы пересмотрят в сторону увеличения. 

ГАЭС — 1,748 млрд кВт-ч (1,503 млрд кВт-ч). 

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Что касается зеленой энергетики, то солнечные и ветровые электростанции должны произвести 13,12 млрд кВт-часов (было 11,37 млн кВт-ч, это уже с ростом в 10% от прошлого баланса). В потенциале же могут произвести больше — 14,875 млрд кВт-часов. 

Импорт электроэнергии из России и Беларуси и экспорт в эти страны не предусмотрен. 

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