Экономика 1 час назад

В Англии закрывают последнюю угольную шахту

Еще несколько небольших шахт продолжают работу в Шотландии и Уэльсе, последняя из них должна закрыться в октябре 2022 года

Фото: geograph.org.uk Фото: geograph.org.uk
Фото: geograph.org.uk

Последняя угольная шахта в Англии, карьер открытого типа Bradley Mine, закроется после провала планов по расширению.

Об этом сообщает Sky News.

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Указано, что шахта проработала порядка 200 лет и в последнее время добывала 150 тысяч тонн угля в год.

В то же время еще несколько небольших шахт продолжают работу в Шотландии и Уэльсе, последняя из них должна закрыться в октябре 2022 года.

При этом в Великобритании спрос на уголь составляет порядка 8 млн тонн в год. Удовлетворить его предполагается закупками в России и США.

Известно, что против угольных шахт в королевстве борются экологические активисты, которые настаивают на переходе к возобновляемой энергетике. Они сумели сорвать планы владельцев шахты увеличить производство, что позволило бы сделать добычу выгодной.

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Как отмечается, упадок угольной промышленности в стране продолжается десятки лет, спасти ее не смогли ни забастовки шахтеров в 1980-х, ни массовые протесты, ни оптимизация штатов. В последние 5 лет, когда закрылась шахта Kellingley, уголь добывается только из открытых карьеров.

Ранее OilPoint писал, что, по словам источника издания в Министерстве энергетики Украины, ведомство определилось с будущим государственных шахт — предприятия поделят на 3 группы в зависимости от финансового состояния и спроса на их продукцию. Затем большинство из них будет выставлено на приватизацию.

По словам источника, в Минэнерго понимают, что покупателей на 90% активов не найдется, а, значит, их придется ликвидировать. Но, таким образом в ведомстве планируют обезопасить себя от волны критики, ведь теперь решение о ликвидации шахт будет продиктовано рыночными условиями.

Напомним, в начале мая 2019 года Британия прожила целую неделю без использования ТЭС, которые для производства электроэнергии сжигают уголь. Это произошло впервые с 1882 года.

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