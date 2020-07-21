Энергетика 40 минут назад

Рада одобрила компенсацию "зеленого тарифа" за счет госбюджета

Принятый нардепами закон предусматривает снижение тарифов для СЭС на 15%, для ВЭС — на 7,5% без пролонгации срока их действия

Фото: Рixabay Фото: Рixabay
Фото: Рixabay

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии".

Документ предусматривает снижение "зеленого тарифа" и компенсацию не менее 20% выплат по нему из госбюджета. Об этом сообщает "БизнесЦензор".

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Соответствующий правительственный законопроект №3658 во втором чтении с технико-юридическими правками одобрили 288 народных депутатов.

Напомним, документ предусматривает снижение тарифов для СЭС на 15%, для ВЭС — на 7,5% без пролонгации срока их действия. Также законом предусмотрено постепенное введение ответственности за небаланс фактических и прогнозных графиков производства электроэнергии для всех производителей из возобновляемых источников энергии.

В то же время оператор системы передачи будет обязан компенсировать недоотпущенной производителями ВИЭ электроэнергии вследствие выполнения ими диспетчерских команд. При этом ко второму чтению в законопроект были внесены существенные правки.

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В частности, в законодательство вводится понятие предприятий "зеленой" электрометаллургии, использующих электроэнергию для производства продукции в объеме не менее 50 тысяч тонн в год. Для таких предприятий будет установлен отдельный тариф на передачу электроэнергии, который не учитывает расходы оператора системы передачи на выплаты производителям по "зеленому тарифу".

В то же время закон предполагает, что Кабмин будет предусматривать в госбюджете расходы на финансовую поддержку гарантированном покупателю для оплаты электрической энергии по "зеленому тарифу" в размере не менее 20% прогнозной выработки электрической энергии из альтернативных источников на соответствующий год.

Отметим, в первом чтении правительственный законопроект №3658 о снижении "зеленого тарифа" Верховная Рада приняла еще 3 июля 2020 года.

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