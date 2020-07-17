Энергетика 30 минут назад

Европейское Энергосообщество: провал "зеленого" законопроекта затянет Украину в суды

Энергосообщество расстроено отсутствием интереса властей к решению проблемы инвесторов в альтернативную энергетику

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Нарушение договоренностей между правительством Украины и инвесторами в возобновляемую энергетику, которые стали основой для законопроекта №3658 о поддержке сектора ВИЭ, затянуть Украину в длительные судебные разбирательства.

Об этом говорится в заявлении Секретариата Энергетического Сообщества от 17 июля.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Организация отмечает, что подготовка законопроекта и достижение компромиса с инвесторами стали возможны лишь благодаря тому, что в процессе медиатором и переговорщиком выступало Энергосообщество.

"Таким образом, это предотвратило перерастание давнего спора в затяжные судебные процессы. Для сохранения этого консенсуса важно преобразовать Меморандум в обязательное законодательство посредством Закона №3658", — заявляет Энергосообщество.

Также отмечается, что Энергосообщество расстроено отсутствием интереса властей к решению проблемы зеленых инвесторов.

"Секретариат обеспокоен тем, что правительство не предпринимает попыток включить также ряд инвесторов в возобновляемые источники энергии, что в соответствии с положениями Меморандума и Закона подорвало бы финансовую жизнеспособность их проектов", — говорится в заявлении.

Напомним, голосование во втором чтении за законопроект №3658 перенесли с 17 на 21 июля. Проект закона предусматривает снижение "зеленого" тарифа на основе меморандума между правительством Украины и международными инвесторами при посредничестве европейского Энергосообщества.

В свою очередь представители близкой к олигарху Игорю Коломойскому депутатской фракции "За будущее" предлагают поправки по снижению зеленого тарифа на 40-50%.

По мнению инвестора и соучредителя "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики" Игоря Тынного, народные депутаты, действия которых связаны с интересами олигархов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, срывают принятие законопроекта, чтобы разорить инвесторов и заставить их отдать свои активы.

Ранее инвесторы заявляли, что принятие решений, не согласованных в меморандуме, заставит их обращаться в международные арбитражи. По подсчетам Центра Разумкова, общая сумма убытков для Украины в арбитражах может достигать 250 млрд грн.

В начале июля конгрессмены США призвали президента Украины Владимира Зеленского достичь результата в переговорах с инвесторами в "зеленую" энергетику и помочь закрепить уже существующие договоренности законодательно.

Читайте также:
От решения Зеленского по "зеленым" тарифам зависит будущее инвестиций в Украину — эксперт

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года. Также он отметил, что предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме.

Как сообщалось, энергетическая отрасль Украины переживает кризис. Все без исключения государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги. В частности, долги государственного "Гарантированного покупателя" перед инвесторами в "зеленую" энергетику превысили 19 млрд грн.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Для развития "зеленой" энергетики в Украине необходимо обновить энергосети — эксперт
Для развития "зеленой" энергетики в Украине необходимо обновить энергосети — эксперт
Украина хочет расширить сотрудничество с Японией: какие отрасли в перспективе
Украина хочет расширить сотрудничество с Японией: какие отрасли в перспективе
Экономить, но не зарабатывать: в Украине создали компактную СЭС в форме куба (ФОТО)
Экономить, но не зарабатывать: в Украине создали компактную СЭС в форме куба (ФОТО)
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: как выходят из карантина рестораны и бьюти-индустрия / DeloUA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Украина подписала безвизовый режим с еще одним государством

  3. Спустя 16 лет студент, бросивший яйцо в Януковича, стал топ-менеджером "Укрзализныци"

  4. Российские буксиры сегодня начнут работать в украинском государственном порту

  5. В Админсуде Киева обыски по делам Майдана, судье Вовку объявили подозрение

Загрузка...