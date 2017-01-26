Расправив крылья: 2016 год стал рекордным для украинских авиакомпаний

По данным Госавиаслужбы, в 2016 году объем пассажирских перевозок в Украине достиг 8,27 млн, что на 31,3% больше аналогичного показателя за прошлый год. Более того, он на 2,1% превысил показатель 2013 года (8,11 млн пассажиров), который считается "золотым стандартом" для посткризисной экономики Украины.

А если учитывать, что за прошедшие три года наша страна временно потеряла два крупных аэропорта — Симферополь и Донецк, то можно констатировать, что рынок авиаперевозок вышел из кризиса.

Подтверждает это и финансовая статистика: по данным Госстата, за 9 месяцев 2016 года (за полный 2016 год данных пока нет) украинские компании оказали авиационные услуги на общую сумму 21,6 млрд грн, что на 10 млрд грн больше, чем в январе-сентябре 2015-го.

Ввысь

В прошлом году 29 украинских авиакомпаний (19 из которых занимаются пассажирскими перевозками) выполнили 79,5 тыс. коммерческих рейсов против 66,3 тыс. рейсов за тот же период 2015-го. Для сравнения: в 2013 году в стране насчитывалось 40 авиакомпаний, которые выполнили 96 тыс. рейсов.

Лидерами авиаперевозок являются "Международные авиалинии Украины", Azur Air, "Роза ветров", YanAir, "Браво" и "Атласджет Украина", на долю которых приходится 95% всего объема пассажирских перевозок, выполненных украинскими авиакомпаниями.

Рост пассажиропотока на треть по сравнению с прошлым годом связан прежде всего с наращиванием объемов перевозок авиакомпанией МАУ (на 24,9%). Во многом это произошло за счет открытия большого количества новых рейсов, в том числе дальнемагистральных. Так, в ноябре 2016-го был открыт регулярный рейс в Коломбо, который стал четвертым дальнемагистральным рейсом в маршрутной сетке МАУ. "В этом году мы перевезем даже больше пассажиров, чем изначально прогнозировали. Планируем выйти на операционную прибыль в конце года", — уверяет вице-президент МАУ Сергей Фоменко.

Расширение полетов авиакомпанией стало возможным благодаря пополнению флота 9 самолетами, в том числе первым за три года Boeing 737 NG непосредственно с завода. На данный момент в парке МАУ 39 самолетов, из которых 21 — Boeing 737 NG со средним возрастом 8,4 года. "Зимой 2017-го мы рассчитываем получить еще как минимум три борта и к марту побьем рекорд весны 2014-го в 41 самолет", — делится планами президент авиакомпании Юрий Мирошников.

Другие участники рынка тоже не отставали. По сравнению с январем-сентябрем 2015 года авиакомпания YanAir перевезла в 6,8 раза больше пассажиров, "Роза ветров" превысила свои прошлогодние показатели на 75,8%, Azur Air — на 17%.

Среди новых игроков стоит отметить в первую очередь авиакомпанию "Атласджет Украина", которая начала летать в сентябре 2015 года и выполняет рейсы в Стамбул из Львова, Харькова и Запорожья. В 2016 году она нарастила пассажиропоток в 10,5 раз.

Также в апреле 2016 года стартовали пассажирские перевозки авиакомпании "Браво". Она выполняет регулярные рейсы по маршруту Киев — Одесса и чартерные Ровно — Анталия. В настоящее время компания рассматривает возможность расширения авиасообщения Ровно с другими странами, в частности с Польшей, а также получила разрешение Госавиаслужбы на выполнение рейсов из аэропортов Черновцы и Херсон на курорты Египта. К слову, сейчас эти аэропорты принимают по одному регулярному рейсу: в Черновцы из Киева летает авиакомпания МАУ, а в Херсон — Turkish Airlines.



В целом регулярные международные рейсы в настоящее время осуществляют 10 украинских авиакомпаний, которые выполняют полеты в 42 страны, и 28 иностранных авиакомпаний — в 27 стран. "Согласно нашей статистике авиабронирования, среди украинцев лидируют такие направления, как Турция, Германия, Италия и Беларусь", — рассказывает директор "Амадеус Украина" Алексей Муровцев.

За последний год на наш рынок вышли две новые иностранные авиакомпании: польская Sprint Air (выполняет полеты из аэропорта Радом во Львов) и сербская Air Serbia (запустила рейсы Киев — Белград).

При этом если украинские авиакомпании нарастили перевозку пассажиров на международных рейсах на 23%, до 4,94 млн человек, то иностранные всего на 2,1% (3,84 млн).

Средний коэффициент загрузки международных регулярных рейсов украинских авиакомпаний составил 78,2%, внутренних — 73,3% (против 79,4% и 71% соответственно в 2015 году).

Значительный рост показали международные чартерные авиаперевозки — на 52,5% год к году. Так, 15 украинских авиакомпаний перевезли на нерегулярных рейсах 2,53 млн пассажиров. 91% пассажиров пришелся на такие авиакомпании, как МАУ, Azur Air, "Роза ветров", YanAir и "Браво".

Рост по месту

Немного медленнее идет восстановление внутренних авиаперевозок: за 2016 год пассажиропоток на рейсах между украинскими городами вырос на 29,5%, до 791,9 тыс. человек. Регулярные внутренние пассажирские перевозки между 9 городами Украины в настоящее время выполняют 4 украинские авиакомпании: МАУ, "Днеправиа", "Браво" и "Мотор Сич".

"Особой популярностью пользуются маршруты Киев — Львов и Киев — Одесса", — комментирует Алексей Муровцев. При этом, к сожалению, немногочисленными внутренними маршрутами вне столицы являются линии Днепр — Львов, Ивано-Франковск — Львов и Ивано-Франковск — Днепр авиакомпании "Днеправиа". "Остальные воздушные линии — это сообщение столичных аэропортов "Борисполь" и "Киев" с регионами", — констатирует Сергей Хижняк, эксперт по транспорту офиса эффективного регулирования BRDO. По его оценкам, на долю МАУ приходится 84% рынка внутренних авиаперевозок.

Основная причина низкого спроса на внутренние перелеты — стоимость билетов. "Причина высокой стоимости билетов не в том, что этого хотят авиакомпании, а в том, что в Украине дорогая аэронавигация и топливо и отсутствуют турбовинтовые самолеты меньших категорий. Рентабельность на внутреннем перелете в Одессу на самолете Ан-24 сегодня достигается только при стоимости билета около 1200 грн, а за такую сумму украинцам уже интереснее слетать за границу", — объясняет Татьяна Романовская, директор ГП "Международный аэропорт "Львов" им. Д. Галицкого". В авиакомпании МАУ отмечают, что внутренние перевозки в Украине априори убыточны, ведь их себестоимость минимум на 20% выше из-за НДС (на международные перевозки применяется нулевая ставка НДС).

На калькуляцию тарифа влияет и цена топлива, затраты на которое составляют 30% в себестоимости рейса, а также портовые сборы и сборы за аэронавигацию, которые зафиксированы в долларах.

Куда летим?

За последний год существенно расширилась география полетов. Так, в январе-сентябре 2016 года отечественные авиакомпании начали выполнять рейсы по 27 новым направлениям, а иностранные перевозчики — по 13. Такого ажиотажа Госавиаслужба не видела давно: только за первые полгода ведомство выдало более 30 решений на эксплуатацию тех или иных воздушных линий, причем из них 11 — на новые маршруты. "Конечно, выдача разрешений еще не означает, что все эти рейсы уже в ближайшее время откроют, но сам факт получения прав на эксплуатацию позволяет авиакомпаниям уверенно строить свои планы по развитию", — отмечает партнер юридической фирмы "Анте" Андрей Гук.

По данным Госавиаслужбы, в 2016 году объем пассажирских перевозок в Украине достиг 8,27 млн, что на 31,3% больше аналогичного показателя за прошлый год

Во многом расширению географии способствовала необходимость компенсировать потери от запрета на авиасообщение с Россией, который вступил в силу 25 октября 2015 года. Однако тут в выигрыше оказались не украинские авиакомпании, а "Белавиа" и Turkish Airlines, которые использовали свой ресурс для агрессивного наращивания присутствия на рынке. На данный момент белорусский перевозчик летает в украинские аэропорты "Борисполь", "Киев", "Харьков", "Одесса", "Львов", а в соответствии с заключенным соглашением о совместной эксплуатации авиалинии с авиакомпанией "Мотор Сич" — в "Запорожье". Этот "счастливый случай" позволил "Белавиа" увеличить пассажиропоток в Украине более чем в два раза.

Кроме того, пока вопрос подписания договора об "открытом небе" с ЕС висит в воздухе, Украина активно либерализирует авиасообщение с конкретно взятыми странами. Так, за последний год такие договоры были подписаны с США, Италией, Польшей, Эстонией, Катаром и Молдовой.

Воздушные ворота

В настоящее время по всей Украине работает 19 аэропортов, которые в 2016 году обслужили 133,2 тыс. авиарейсов против 120,7 тыс. в 2015 году.

Рост пассажиропотока был зафиксирован практически во всех аэропортах страны. В частности в аэропорту "Борисполь" — на 18,8%, аэропорту "Киев" — на 19,4%, "Харьков" — на 60,1%, "Львов" — на 29,4%, "Херсон" — на 1,6%, "Одесса" — на 8,9%.

Сокращение числа пассажиров по итогам трех кварталов зафиксировано только в двух аэропортах — "Днепр" и "Ужгород" (на 17,7% и 75,7% соответственно). Последний был вынужден летом остановить свою работу из-за проблем со взлетно-посадочной полосой. Днепр же потерял пассажиров после ухода Turkish Airlines, которой администрация аэропорта временно закрыла возможность для выполнения рейсов.

При этом впервые за 10 лет начали принимать и отправлять рейсы аэропорты Ровно и Кривого Рога. В обоих случаях чартерное авиасообщение между украинскими городами с турецкой Анталией наладила авиакомпания "Браво" по заказу туроператора TPG. Авиакомпания МАУ запустила эксперимент в аэропорту "Винница": в июне авиакомпания начала выполнять прямые рейсы между Винницей и Тель-Авивом. "Впервые мы обслуживаем региональный аэропорт без выполнения внутренних рейсов: летим Киев — Варшава и чтобы самолет там не ночевал, отправляем его в Винницу. В результате вместо того, чтобы стоять на земле, самолет делает часовой рейс туда и часовой рейс обратно. То же самое и с рейсом Киев — Тель-Авив: самолет не простаивает в Тель-Авиве, а разворачивается и летит в Винницу", — рассказывает Юрий Мирошников.

Чего ждать

"Наша цель — чтобы каждый украинец, который хочет путешествовать, мог бы легко добраться из одного конца страны в другой в течение часа", — заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян. Удастся ли это сделать? Как отмечает директор Friendly Avia Support Александр Ланецкий, авиационная отрасль очень зависима от внешних факторов. Так, значительный рост чартерных авиаперевозок объясняется существенными скидками на отдых в Турции этим летом. И если экономическая или военная ситуация изменится, о росте авиарынку придется забыть.

Большие надежды украинские авиакомпании возлагают на безвизовый режим с Европейским союзом. Но значительного роста пассажиропотока в этом случае ждать не стоит, ведь в настоящий момент биометрические загранпаспорта (по которым и будут пускать в Европу) есть только у 1,5 млн украинцев.