Расторжение договора по английскому праву

Коммерческий договор по английскому праву считается завершенным, если обязательства сторон, обусловленные этим договором, исполнены (исполнение контракта должно быть полным и окончательным). Вопрос об окончательном исполнении обычно рассматривается в контексте обстоятельств конкретного дела. Есть и другие причины, при которых соглашение по британскому общему праву можно расторгнуть еще до исполнения. Больше информации по ссылке.

Способы расторжения коммерческих договоров

Составление договора по праву Англии предполагает несколько причин, по которым контракт можно расторгнуть. Кроме того, что разрыв договора по английскому праву может быть осуществлен в силу его исполнения, контракт может считаться исполненным, если стороны исполнили наиболее весомую часть своих обязательств. Но суд Англии определил, что при разъяснении "существенного исполнения" нужно обращать внимание на основные условия коммерческого контракта, составленного по общему праву.

Другие распространенные условия расторжения контракта по британскому общему праву включают неудовлетворительное выполнение всего/части контракта другой стороной, полный отказ стороны от исполнения контракта, или когда одна сторона препятствует другой выполнить ее обязательства по контракту. В процессе составления коммерческого контракта по общему праву Англии нарушение положений контракта предполагает, что одна сторона без законного обоснования сообщает об отказе исполнить свои обязательства по контракту или исполняет их недобросовестно.

Когда одна сторона препятствует другой выполнить свои обязательства по контракту, истец может подать иск в суд с просьбой о возмещении убытков. Когда при разработке договора по английскому праву среди положений прописаны временные сроки для исполнения обязательств, то несоблюдение этих сроков может также привести к расторжению, но только в том случае, когда такие сроки были определяющим фактором во время составления договора по общему праву.

Расторжение договоров по системе Common Law

Всегда важно оценить отношения между сторонами до прекращения договора. Если отношения будут продолжаться, может быть уместен альтернативный подход, например:

формальный пересмотр контракта с целью изменения его условий;

предписанная процедура эскалации спора, чтобы попытаться достичь взаимоприемлемого решения.

В контрактах часто предусматривается, что право на расторжение договора, заключенного по системе британского права, возникает только после того, как сторона, нарушившая обязательства, не исправила свое нарушение в течение определенного периода. В таких обстоятельствах потерпевшая сторона должна предоставить нарушившей обязательства стороне возможность исправить свое нарушение, прежде чем приступить к расторжению договора.

Обратите внимание, что положения о расторжении контрактов, заключенных по общему праву, могут быть признаны несправедливыми (и, как следствие, недействительными) либо из-за законодательства о правах потребителей, либо из-за того, что они считаются необоснованными согласно положениям Закона о недобросовестных условиях контрактов.

Условия расторжения договоров в системе общего права: прочие причины

Иногда возникают ситуации, когда расторжение договора по общему праву Англии возможно по причинам, которые не зависят от сторон:

когда в контракт были внесены новые условия;

когда договорные обязательства были изменены (что оказывает непосредственное влияние на ключевую цель заключения договора по Common Law);

когда исполнение контракта является незаконным (согласно английскому законодательству).

Заключение

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