РГК: Персонал Операторов ГРС обеспечен средствами защиты и гарантированной оплатой труда

Треть работников газораспределительных компаний, которые, выполняя свои обязанности по бесперебойной доставке газа, непосредственно подвергаются рискам в связи с эпидемией COVID19, будут получать надбавки к зарплате. С учетом повышенного риска такие специалисты обеспечены личными средствами защиты и дезинфекции.

Ежедневно 10 тысяч специалистов газораспределительных компаний выезжают на аварийные вызовы и устранение утечек газа, а также проводят экстренные и плановые ремонты для стабильного газоснабжения более чем 8 млн потребителей газа, больниц и государственных учреждений. Для минимизации риска здоровью сотрудников обеспечено:

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более 270 тысяч единиц средств индивидуальной защиты (маски, очки, перчатки и так далее);

более 9,2 тысяч защитных костюмов;

1,3 тысяч единиц диагностического оборудования.

Организован также ежедневный медицинский осмотр специалистов. Проводится комплексная дезинфекция как рабочих мест, техники, так и автотранспорта согласно рекомендаций МОЗ. Все сотрудники оперативных служб, с учетом повышенного риска в период карантина, сверх обычной заработной платы будут получать надбавки, в первую очередь это касается специалистов АДС и бригад при экстренных ремонтах.

Также, для соблюдения установленных на период карантина мер безопасности 10 тысяч сотрудников газораспределительных компаний группы РГК переведены в режим вынужденного простоя. В первую очередь это контролеры и другие специалисты, которые не могут выполнять свою работу удаленно и работа которых связана с непосредственным контактом с клиентами. Всем работникам этой категории выплачивается 2/3 от зарплаты, с соблюдением норм Кодекса законов о труде Украины. Обычные условия оплаты начнут действовать сразу после того, как сотрудники приступят к выполнению своих обязанностей.

Остальные специалисты газораспределительных компаний работают в режиме "удаленного рабочего места". Это позволяет обеспечивать работу дистанционных сервисов для клиентов, а также оперативную деятельность предприятий. Группа компаний РГК выплачивает таким сотрудникам гарантированную часть заработной платы в полном размере.

СПРАВКА

Региональная Газовая Компания — сервисная компания, предоставляющая услуги по финансовому, юридическому, технологическому консалтингу для повышения стандартов обслуживания. Клиентами компании являются поставщики газа в 16 регионах страны, а также 19 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 250 тысяч км газопроводов и 8 млн клиентов.