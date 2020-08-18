Бизнес 1 час назад

Роллы в авто: в Киеве ресторатор Дмитрий Борисов начал продавать еду в пробках (ФОТО)

Теперь в пробке на улице Шота Руставели можно приобрести еду, не выходя из машины

Фото: Facebook ресторатора Дмитрия Борисова Фото: Facebook ресторатора Дмитрия Борисова
Фото: Facebook ресторатора Дмитрия Борисова

Ресторатор Дима Борисов запустил в Киеве новый формат продажи блюд из своего ресторана Philadelphia — PhilaDrive: стоя в пробке, водители могут сделать и оплатить заказ через окно автомобилей.

О запуске нового сервиса он рассказал на своей странице в Facebook.

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Сделать заказ в автомобиле сейчас на улице Шота Руставели в Киеве, где находится одно из заведений Philadelphia, очень просто. Стоя в пробке, водители авто могут купить роллы в упаковке, нори "шаурму" с тунцом/лососем/угрем боулы, напитки и оплатить заказ картой или смартфоном. На сегодняшний день сервис работает в тестовом режиме.

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Отметим, что в узкую улицу Шота Руставели с односторонним движением упирается улица Жилянская с напряженным трафиком. На выезде Руставели упирается в один из самых загруженных перекрестков в Киеве — улиц Бассейной, Шелковичной, Эспланадной, бульвара Леси Украинки, и Кловского спуска. В результате на улице Руставели пробки и тянучки не прекращаются с раннего утра до позднего вечера. Так что место для старта новой услуги выбрано крайне удачно. 

Напомним, что ресторан Philadelphia запустился на Шота Руставели в марте 2019 года.

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