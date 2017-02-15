Roshen строит бисквитный цех за 1,5 млрд грн в пригороде Киева

Строительство бисквитного цеха кондитерской корпорации Roshen возле Борисполя (Киевская обл.) может быть завершено до конца 2017 года, сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" президент Roshen Вячеслав Москалевский.

"Строительство, я думаю, закончится в конце этого года. Потом мы запустим одну пробную линию", — сказал он.

Стоимость строительства бисквитного производства в Киевской области оценивается в 1,5 млрд грн.

"Цех строится по другому принципу, чем строилась фабрика в Киеве. Он будет одноэтажным, а Киевская фабрика — это многоэтажная конструкция. Сейчас в мире никто печенье не печет на трех этажах", — пояснил руководитель компании.

Киевская кондфабрика будет производить только торты. По мнению В.Москалевского, со временем ее здание может превратиться, например, в музей или офис.

В целом за 2016 год Roshen сохранил продажи в Украине на уровне 2015 года — 220 тыс. тонн продукции.

"Мы продаем 65% своей продукции в Украине, 35% идет на экспорт. Доля продаж в ЕС составляет 5% общего объема. В РФ не экспортируем ничего с 2013 года … До 2013 года доля экспорта в Россию от общего экспорта составляла 58%", — отметил руководитель Roshen.

Сейчас компания продолжает искать новые рынки сбыта своей продукции после закрытия рынка РФ.

"Наши поставки в страны СНГ сократились, но достижением этого года стало то, что мы это падение компенсировали ростом в ЕС, странах Ближнего Востока, плюс чуть-чуть нарастили продажи в Украине. И, в результате, мы вышли в ноль", — сообщил В.Москалевский.

Он уточнил, что доставка украинских кондитерских изделий в страны СНГ и Средней Азии в обход России отразилась на их стоимости. Также на стоимости товаров сказываются высокие тарифы компании "Укрфери" на паромные перевозки.

Корпорация Roshen, один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий, включает Киевскую, Мариупольскую (Донецкая область), Кременчугскую (Полтавская область) и две Винницкие кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко", Литинский племзавод (оба — Винницкая область), а также Липецкую фабрику "Рошен", Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику BonbonettiChoco (Венгрия).

Мажоритарным владельцем корпорации является президент Украины Петр Порошенко. В январе 2016 года был подписан договор, по которому он передал свою 85%-ю долю в корпорации в независимый "слепой" траст (blind trust) компании Rothschild Trust. Банк-управитель траста имеет также 4-летнюю доверенность на переговоры о продаже активов. Президенту корпорации Roshen Вячеславу Москалевскому принадлежит 13% через инвестфонд "Кондитеринвест", а еще четырем менеджерам — по 0,5%.