Roshen строит бисквитный цех за 1,5 млрд грн в пригороде Киева

15 февраля 2017, 12:11
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Кондитерская компания Roshen продолжает строить бисквитный цех возле Борисполя. Со временем киевская фабрика станет офисом или музеем

Roshen строит бисквитный цех за 1,5 млрд грн в пригороде Киева | Потребрынки | Дело Увеличить картинку

Строительство бисквитного цеха кондитерской корпорации Roshen возле Борисполя (Киевская обл.) может быть завершено до конца 2017 года, сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" президент Roshen Вячеслав Москалевский.

"Строительство, я думаю, закончится в конце этого года. Потом мы запустим одну пробную линию", — сказал он.

Стоимость строительства бисквитного производства в Киевской области оценивается в 1,5 млрд грн.

"Цех строится по другому принципу, чем строилась фабрика в Киеве. Он будет одноэтажным, а Киевская фабрика — это многоэтажная конструкция. Сейчас в мире никто печенье не печет на трех этажах", — пояснил руководитель компании.

Киевская кондфабрика будет производить только торты. По мнению В.Москалевского, со временем ее здание может превратиться, например, в музей или офис.

В целом за 2016 год Roshen сохранил продажи в Украине на уровне 2015 года — 220 тыс. тонн продукции.

"Мы продаем 65% своей продукции в Украине, 35% идет на экспорт. Доля продаж в ЕС составляет 5% общего объема. В РФ не экспортируем ничего с 2013 года … До 2013 года доля экспорта в Россию от общего экспорта составляла 58%", — отметил руководитель Roshen.

Сейчас компания продолжает искать новые рынки сбыта своей продукции после закрытия рынка РФ.

"Наши поставки в страны СНГ сократились, но достижением этого года стало то, что мы это падение компенсировали ростом в ЕС, странах Ближнего Востока, плюс чуть-чуть нарастили продажи в Украине. И, в результате, мы вышли в ноль", — сообщил В.Москалевский.

Он уточнил, что доставка украинских кондитерских изделий в страны СНГ и Средней Азии в обход России отразилась на их стоимости. Также на стоимости товаров сказываются высокие тарифы компании "Укрфери" на паромные перевозки.

Корпорация Roshen, один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий, включает Киевскую, Мариупольскую (Донецкая область), Кременчугскую (Полтавская область) и две Винницкие кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко", Литинский племзавод (оба — Винницкая область), а также Липецкую фабрику "Рошен", Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику BonbonettiChoco (Венгрия).

Мажоритарным владельцем корпорации является президент Украины Петр Порошенко. В январе 2016 года был подписан договор, по которому он передал свою 85%-ю долю в корпорации в независимый "слепой" траст (blind trust) компании Rothschild Trust. Банк-управитель траста имеет также 4-летнюю доверенность на переговоры о продаже активов. Президенту корпорации Roshen Вячеславу Москалевскому принадлежит 13% через инвестфонд "Кондитеринвест", а еще четырем менеджерам — по 0,5%.

По материалам: Интерфакс-Украина
Раздел: > >
Теги: потребрынки , кондитерские изделия , roshen , петр порошенко , инвестиции

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Roshen строит бисквитный цех за 1,5 млрд грн в пригороде Киева | Потребрынки | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.23
EUR EUR - - 28.93
RUB RUB - - 0.47
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.74 12.73
Киевская область 22.64 10.87
Львовская область 22.41 11.83
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.