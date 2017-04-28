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Рубинский покидает должность президента инвесткомпании EastOne

28 апреля 2017, 20:47
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Глава инвестиционно-консалтинговой компании EastOne Кирилл Рубинский покидает свою должность

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Сегодня генеральный директор-президент инвестиционно-консалтинговой компании EastOne Кирилл Рубинский написал заявление об увольнении. "Уходит с 1 мая", — сказал источник Delo.UA, знакомый с деятельностью компании.

"У Рубинского истекает срок контракта", — подтвердили Delo.UA в пресс-службе EastOne. Однако отказались раскрыть детали.

Напомним, Кирилл Рубинский был назначен на эту должность в июле 2012 года.

С октября 2003 г. Кирилл Рубинский был старшим партером и первым вице-президентом инвестиционной группы "Промышленные Инвесторы" — одной из ведущих российских частных инвестиционных компаний. С 2005 г. являлся членом, а затем, с ноября 2011 года — председателем совета директоров транспортной группы FESCO ("Дальневосточное морское пароходство"). С 2003 по 2012 г. был членом Совета директоров всех основных компаний, которые принадлежат и управляются группой "Промышленные Инвесторы".

Группа EastOne — международная инвестиционно-консалтинговая группа, предоставляющая услуги в сфере стратегического и инвестиционного управления.

Группа создана в 2007 году Виктором Пинчуком. Портфель под мандатом EastOne охватывает более 20 бизнесов и широкомасштабных проектов, в том числе трубно-колесную компанию Интерпайп, медиаактивы (телегруппа StarLightMedia, объединяющая телеканалы Новый, ICTV, CTБ, а также спутниковый телеканал QTV и музыкально-развлекательные каналы М1 и М2), Банк Кредит Днепр и другие.

EastOne зарегистрована в Великобритании с представительствами в Киеве и Днепропетровске

По материалам: "Дело"
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Теги: виктор пинчук , eastone , металлургия

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