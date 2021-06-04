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Руководство БХФЗ нанесло ущерб акционерам на 6,8 млн долл. — аудит "Крестон"

Роль менеджеров в накоплении убытков исследует суд

Руководство БХФЗ нанесло ущерб акционерам на 6,8 млн долл. — аудит "Крестон" Руководство БХФЗ нанесло ущерб акционерам на 6,8 млн долл. — аудит "Крестон"

21 мая Хозяйственный суд Киева решил рассмотреть увеличение суммы исковых требований к топ-менеджерам и миноритарных акционеров Борщаговского химико-фармацевтического завода с 4,2 млн долларов до 6,8 млн долл. на основании расследования международной аудиторской компании "Крестон Джи Си Джи Аудит", проведенного по заказу крупнейшего акционера БХФЗ — фармацевтической компании "Дарница" (31,5525% акций), которая является и истцом по делу.

Об этом сообщает УНИАН.

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Ответчиками являются две компании — английская "Метабей Импорт/Экспорт Лимитед" и немецкая "Фармаплант Фабрикейшн Кемишер Продакт ГмбХ", а также 8 топ-менеджеров БХФЗ — гендиректор предприятия до 2018 года Л. Беспалько, гендиректор до 2021 года Ю. Здаревская, гендиректор с 2021 года М. Пасечник, председатель наблюдательного совета М. Безпалько, член набсовета и заместитель гендиректора по инвестиционно-юридическим вопросам А. Голобородько, член набсовета и коммерческий директор Е. Сова, член набсовета и финдиректор Т. Артеменко, директор по развитию бизнеса И. Ржепецкая.

В иске, который рассмотрел Хозяйственный суд, отмечается, что поставщик сырья перечислял компании "Метабей" деньги в виде комиссии за якобы содействие в заключении соответствующих договоров с БХФЗ. Но, как стало известно, конечным бенефициаром "Метабей" является директор по развитию бизнеса БХФЗ Ирина Ржепецкая, дочь Николая и Людмилы Безпалько, председателя Наблюдательного совета и гендиректора завода до 2018 года.

По данным аудита "Крестон", по этой схеме БХФЗ покупает сырье у компании "Фармаплант", ставшей крупнейшим поставщиком предприятия, с 2014 года по ценам, которые являются выше рыночных. Кроме того, в 2015-2016 годах Борщаговский ХФЗ имел очень низкий уровень рентабельности чистой прибыли из-за завышения расходов и вывод средств "в тень" путем выплат комиссионных от "Фармаплант" на счета "Метабей" Ржепецкой.

Аудиторы считали, что суммарные переплаты за сырье составляли 4,2 млн долл., но последние данные свидетельствуют о том, что сумма достигает 6,8 млн долл. Однако речь идет лишь о части поставок — в случае, когда станет известно обо всех поставках, сумма иска может увеличиться вновь. 

В марте этого года Высокий суд справедливости в Лондоне арестовал счета британской компании "Метабей", которая является посредником при закупке заводом фармацевтического сырья в немецкой компании "Фармаплант".

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