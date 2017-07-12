Ryanair и Украина: Happy End?

Сегодня ГП "Международный аэропорт "Борисполь" заявил, что его переговоры с бюджетным перевозчиком Ryanair (Ирландия) по финансовым вопросам были обречены с момента фиксации ставки в размере $7,5. Именно такая цифра отражена в меморандуме между Министерством инфраструктуры Украины и руководством авиакомпании, подписанном в марте текущего года.

"Данная ставка с хозяйствующим субъектом — аэропортом "Борисполь" — не была согласована на предмет экономической целесообразности, обоснованности и недискриминации других контрагентов аэропорта", — отмечается в заявлении.

Эксперты Delo.UA отмечают, что переговоры оказались безрезультатными и по ряду других причин. Но все же привели к изменениям в регуляторном поле, которым воспользуются не ирландцы.

Виктор Мороз

управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex

Отказ авиакомпании Ryanair выходить на рынок Украины приобрел такой резонанс, что в процесс вмешались высшие должностные лица государства, включая президента и премьер-министра Украины. А Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) уже ищет состав преступления в действиях руководства ГП "Международный аэропорт "Борисполь" и, возможно, Министра инфраструктуры Украины.

Как известно, возникло несколько ключевых разногласий.

Действительно ли Украина была заинтересована в приходе лоукост-компании Ryanair, и мог ли аэропорт "Борисполь" выполнить требования авиаперевозчика?

Мог. Использование английского права в международных договорах является вполне стандартной практикой. Ее применяют многие государственные предприятия (например, "Нафтогаз Украины" и государственные аэропорты). А рассмотрение споров в международных судебных инстанциях может быть вполне оправданным, учитывая затянувшуюся судебную реформу и риски коррупции в Украине. Иностранный инвестор, которым, собственно, является Ryanair, хочет иметь гарантии защищенности своих инвестиций и не видит их в Украине. Поэтому он просит предусмотреть возможность рассмотрения споров по иностранному праву и в иностранных судах. Тот же аэропорт "Борисполь" согласно контракту с одним из авиаперевозчиков согласен рассматривать споры в Цюрихе. При этом очень не хочет рассматривать споры с Ryanair в Лондоне. Почему? Настолько не нравятся лондонские дожди и туманны?

Возможно, компромиссом мог стать какой-нибудь швейцарский суд и французское право?

Что же касается возможности летать в аэропорты, расположенные ближе 100 километров от аэропортов, в которые уже выполняются полеты, то здесь руководство "Борисполь" лукавит.

Глава крупнейших воздушных ворот страны во время пресс-конференции упомянул, что в аэропорт Копенганена, расположенный менее чем в 100 километрах от аэропорта, в который уже осуществляются полеты, авиакомпании могут летать. Это вполне соответствует европейским стандартам, действие которых распространяется и на Ryanair. С другой стороны говорится, что полеты в аэропорты Великобритании, расположенные ближе 100 километров, не позволяют получать льготы.

Руководитель аэропорта "Борисполь" — опытный юрист. Поэтому с его стороны странно слышать о возможных претензиях от Антимонопольного комитета по установлению особых преференций для отдельных авиаперевозчиков. Ведь авиационное законодательство Украины направлено на стимулирование лоукост-перевозчиков и прямо предусматривает возможность предоставления таких преференций на уровне приказов Мининфраструктуры.

Следует отметить, что Министерство инфраструктуры в ожидании возможного прихода в Украину фактически создало условия для развития одного из базовых авиаперевозчиков аэропорта "Борисполь" (да и всей Украины в целом).

Таким образом, если бы было желание привлечь Ryanair, сделать это было бы вполне возможно, но, вероятно, задачи стояли другие.

Александр Лисовик

авиационный эксперт, глава представительства иностранной авиакомпании в Украине

Ryanair в Украину не летит. На сегодня, это свершившийся факт и его нужно воспринимать как объективную реальность.

То, что могло стать событием года, превратилось в оглушительный провал.

Чтобы вернуть Ryanair в Украину, теперь нужно пойти на еще большие уступки. На момент выхода публикации, известно только, что украинская власть договорилась продолжать договариваться с ирландским лоукостом. Также привлекут НАБУ, чтобы разобраться: оказывалось ли давление со стороны частной компании на госслужащих в ходе переговорного процесса. Важное уточнение: под частной компанией понимается не Ryanair, а украинский перевозчик, не являвшийся стороной переговорного процесса.

Тем временем, продажи Ryanair на рейсы в Украину не возобновились, и пресс-релиз об отмене планов выхода на украинский рынок по-прежнему значится в топе новостей на официальном сайте бюджетника. Более того, вчера вечером клиенты компании получили инструкцию, что делать с уже купленными билетами: сдавать или обменивать.

О том, кто выиграет от непоявления Ryanair в Украине уже сказано много. Все это — очевидно.

Для понимания сути разногласий между крупнейшей авиакомпанией Европы и государственным аэропортом Борисполь проведем небольшой обзор сложившейся ситуации.

Цена вопроса — возможность летать в Европу по четырем направлениям из Киева и по девяти из Львова. Стоимость билетов начиналась бы от 40 евро за человека туда и обратно, включая аэропортовые сборы.

Три камня преткновения. Во-первых, невозможность получения льгот за открытие рейсов в Лондон, который является одним из четырех направлений, заявленных Ryanair из Борисполя. Во-вторых, невозможность предоставления единой льготной ставки за обслуживание пассажира в размере $7,5 с человека на ближайшие четыре года. В третьих, рассмотрение споров в Лондонском Арбитраже, что не соответствует украинскому законодательству.

В Украине ради назначения Генерального прокурора изменили законодательство за один день, но не нашли такой возможности ради прихода международного лоукостера. Требования Ryanair сущий пустяк на фоне того, к чему готова Украина ради получения нового транша МВФ.

Истина никогда не бывает на поверхности. Правда — в полутонах. Дьявол всегда таится в деталях. В украинской авиации, как и в украинской политике, всегда было так и — похоже — так и будет.

Попробуем разобраться в том, а действительно ли Ryanair мог начать свои рейсы в Украину? Автору этих строк очень хочется ошибиться в своих предположениях, однако осмелюсь высказать следующую мысль.

История с приходом ирландского перевозчика затевалась совсем для другого.

С самого начала было ясно, что этот лоукост не напрашивался летать к нам. Его долго звали, уговаривали и упрашивали, заведомо зная на каких условиях он согласится летать в Украину. Было очевидно, что Ryanair на всех рынках действует одинаково, выдвигает стандартные для себя требования и занимает всегда одинаково жесткую переговорную позицию с авиационными властями и администрацией аэропортов. Повторюсь, об этом было известно заранее.

Также как было понятно, что для удовлетворения аппетитов Ryanair, нужно было не только внести изменения в приказы Минифраструктуры, но и продумать, как соблюсти баланс интересов всех участников рынка. Для этой благой цели, главный аэропорт страны разработал Положение о применении понижающих коэффициентов к аэропортовым сборам, которое было утверждено 5 мая 2017 г. и находится в открытом доступе на официальном сайте аэропорта "Борисполь".

Положение, в числе прочего, призвано привлекать новых перевозчиков, стимулировать авиакомпании к наращиванию частотности уже существующих направлений, и как итог, повышать конкурентоспособность самого "Борисполя". При более пристальном рассмотрении документа обнаруживается, что сильнее всего от появления нового регулирования выигрывает базовый для аэропорта перевозчик. Он уже сегодня получает:

скидку в 80% за перевозку транзитных пассажиров;

скидку до 60% за суммарный годовой объем перевезенных пассажиров;

и — самое приятное — скидки до 60% за новые направления, открытые в последние три года до момента вступления в силу означенного Положения.

Тем самым созданы близкие к идеальным условия для базовой на сегодняшний день авиакомпании и для любой другой авиакомпании, которая может стать базовой для "Борисполя". Перспективы появления нового национального перевозчика с участием иностранного капитала уже озвучивались ранее Министром инфраструктуры.

Если бы Ryanair и не было, то его ради такого дела стоило бы придумать. Чтобы сделать реальностью преференции, которыми можно наслаждаться уже сейчас.

Ближайшее будущее покажет, чего в этой версии окажется больше: реальных мотивов или предположений. Как известно, НАБУ уже озадачено этим делом…