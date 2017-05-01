С сегодняшнего дня снижены нормативы на отопление для расчета субсидий

Согласно постановлению Кабмин пересмотрел отдельные социальные нормативы с учетом фактического потребления энергоносителей домохозяйствами.

Так, социальные нормы потребления газа снижены до 5 кубометров с 5,5 кубометра на 1 кв. метр отапливаемой площади.

Кроме того, снижены нормативы потребления тепловой энергии для централизованного теплоснабжения абонентами, жилые дома которых оборудованы домовыми и/или квартирными приборами учета: до 0,0431 Гкал с 0,0548 Гкал на 1 квадратный метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период, а также электрической энергии для индивидуального отопления: до 51 кВт-ч с 65 кВт-ч на 1 квадратный метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период.

Напомним, в 2016 году правительство назначило домохозяйствам 5,7 млрд грн на субсидии, компенсирующие затраты семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине. По сравнению с 2015 годом объем субсидий вырос в 2,4 раза — 3,358 млрд грн.