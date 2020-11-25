Энергетика 40 минут назад

Секретаріат енергетичного співтовариства високо оцінив процес анбандлінгу в Україні — АГРУ

Усі оператори ГРМ забезпечили повне юридичне розділення діяльності розподілу і постачання газу

Фото: "Нефтегаз" Фото: "Нефтегаз"
Фото: "Нефтегаз"

На днях, 23 листопада 2020 року, опубліковано річний звіт про впровадження реформ в енергетичній сфері, підготовлений Секретаріатом енергетичного співтовариства. В документі дана висока оцінка процесу перетворень в газовому секторі України. Про це повідомили у прес-службі Асоціації газового ринку України. 

Там підкреслили, що за словами директора Секретаріату енергетичного співтовариства Янеза Копача за останній рік Україна зробила "ривок вперед" в газовій сфері. І одним із драйверів такого ривка став процес анбандлінгу, статус імплементації якого оцінений в 90% (зі 100% можливих).

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У річному звіті про впровадження реформ — 2020 Секретаріату енергоспівтовариства зазначено, що успіх анбандлінгу в Україні забезпечили такі чинники:

- поділ і сертифікація Оператора ГТС відповідно до норм Третього енергопакету;

- завершення юридичних, інформаційних та облікових процедур поділу у оператора систем зберігання, а також у операторів газорозподільних систем (ГРМ).

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Асоціація газового ринку України відзначає, що всі оператори ГРМ — члени і партнери Асоціації — забезпечили повне юридичне розділення діяльності розподілу і постачання газу відповідно до норм директиви 2009/73 EC і закону України "Про ринок природного газу".

Завершено також розподіл облікових процедур операторів ГРМ із забезпеченням повної незалежності і публічного контролю обліку кожного виду діяльності — як за рахунок публікації звітності на сайтах компаній, так і щорічного незалежного аудиту фінансової звітності операторів ГРМ.

Повністю реалізований інформаційний розподіл постачальників і операторів ГРМ — починаючи від використання територіально відокремлених офісів з обмеженими правилами доступу, забезпечення конфіденційності інформації, до введення угод про нерозголошення інформації та інших гарантій конфіденційності.

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Раніше оператори ГРМ завершили функціональний розподіл діяльності з постачання і розподілу газу, який було забезпечено як за рахунок розподілу управління, так і за рахунок відділення ідентичності компаній з використанням окремих брендів, торгових марок, маркетингової політики та каналів комунікацій з клієнтами. І ця робота свого часу також отримала гідну оцінку Секретаріату Енергоспівтовариства.

Всі дії з розділення операторів ГРМ знаходяться під контролем НКРЕКП (обов'язкова щорічна звітність за Програмою відповідності). Вичерпна інформація про них подається також в Секретаріат Енергетичного співтовариства для фахової та незалежної оцінки.

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