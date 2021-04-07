Сергей Погребной, Sayenko Kharenko": В стране еще не завершен этап "дикого капитализма"

Насколько в Украине актуален вопрос защиты бизнеса?

Этот вопрос никогда не теряет актуальности. Из года в год меняется острота проблемы, но полностью потребность бизнеса в защите не исчезает. Чтобы изучить текущий запрос на защиту бизнеса в Украине, юридическая фирма Sayenko Kharenko в сотрудничестве с ASIS Ukraine и АПКБУ и при поддержке бизнес-сообществ провела опрос "Оценка безопасности ведения бизнеса в Украине". Опрос проводился среди компаний со штатом 500 и более сотрудников, он был анонимный, так что цифрам можно доверять. Согласно результатам, 60% отечественных компаний оценивают бизнес-климат в стране как негативный, а 59% респондентов сталкивались с незаконными действиями властей или конкурентов.

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К наибольшим угрозам украинское бизнес-сообщество относит незаконные действия правоохранительных и государственных органов, незаконные конкурентные действия, кибератаки, криминальные проявления, медиаатаки, рейдерство и корпоративные конфликты.

Какова была острота кризисных явлений в 2020 году? Есть ли положительная динамика в 2021-м?

Для оценки динамики и остроты кризисных ситуаций в украинском бизнес-пространстве мы разработали систему мониторинга, которая позволяет увидеть реальное состояние дел и своевременно реагировать на возникающие угрозы. Мониторинг ведется в ежедневном формате по пяти направлениям: рейдерство, корпоративные конфликты, убийства и нападения на бизнесменов, давление органов власти на бизнес, коррупционные преступления. За полтора года мониторинга публичного информпространства цифра "0" по какому-то из пунктов была от силы раза четыре. Обычно же к нам поступают десятки разно­образных сообщений.

Больше всего поражает количество убийств предпринимателей: 31 случай в 2019 году и 25 в 2020-м. Это очень много, а положительная динамика связана, очевидно, с локдаунами и карантином. А вот с нападениями на бизнесменов ситуация обратная: если в 2019 году было 35 случаев, то в 2020-м уже 79. И это только публичная информация.

Рейдерство приобрело в Украине столь внушительные масштабы, что реальную цифру отследить практически невозможно. За 6 месяцев 2020 года только в прессе освещалось 109 самых громких случаев. Сервис "Опендатабот" за 10 месяцев 2020 года дает 751 случай, а за 2019-й — 766. За 9 месяцев 2020 года в Офис противодействия рейдерству поступило 3133 жалобы, из них 618 относительно бизнеса. По нашей оценке, в 2020 году было 800-900 случаев рейдерства.

В этом году вряд ли стоит ожидать улучшения ситуации. Вот итоги двух первых месяцев: 10 нападений на бизнесменов (убийства и покушения) и 13 нападений с целью вымогательства, причинения вреда здоровью, имуществу и похищения. В нашей стране предпринимательство является опасным занятием и требует защиты.

Цифры неприятно поражают. В чем причина такой ситуации?

Главные причины — низкий моральный порог общества и правовой нигилизм. Украинцы живут не по законам и делают все, чтобы их обойти, а при наступлении ответственности стараются откупиться или "порешать вопрос" иным способом. Неспроста же кумовство считают украинским изобретением.

Существующая в стране небольшая (3-5%) прослойка предпринимателей, которые стремятся построить новую честную Украину, теряется на этом фоне. Наш бизнес породил тотальную коррупцию, которая уничтожает не только его, но и само общество.

По одной из теорий американских экономистов, коррупция служит смазкой для экономики, но в Украине масштабы коррупции и теневой экономики таковы, что это угрожает существованию самого государства. Вот лишь несколько цифр: количество коррупционных преступлений за 2018-й — 19 909, за 2019-й — 20 069, за 2020-й — 18 996. И это только верхушка айсберга. Суммы, задействованные в коррупционных и теневых схемах, измеряются десятками миллиардов гривен.

Все настолько плохо?

Украина — высокорисковый и одновременно высокодоходный рынок. Инвестиционный климат в стране оставляет желать лучшего, но небольшие проекты все же реализуются. Сам украинский бизнес можно поделить на несколько групп. Первая группа — это те, кто продал бизнес и уехал за границу. Вторая группа — те, кто живет в Украине и ведет бизнес за границей. Третья — те, кто развивает бизнес в партнерстве с властью. В следующие группы входят те, кто привлек крупный иностранный капитал с целью защиты бизнеса, объединяется в бизнес-сообщества и строит систему корпоративной безопасности в Украине. Представители всех перечисленных групп нуждаются в защите. Больше всего меня огорчает, что у нас фактически отсутствует культура защиты бизнеса, а государство сегодня не только не партнер бизнеса, а во многих случаях тормоз или неявный враг.

Украина — высокорисковый и высокодоходный рынок. Инвестклимат в стране оставляет желать лучшего, но небольшие проекты все же реализуются

В стране еще не завершен этап "дикого капитализма". Государство в первую очередь защищает госинституты, во вторую — малообеспеченные слои населения во избежание социального взрыва, в третью — само гражданское общество и только на четвертом месте — бизнес. Все это приводит бизнес к осознанию того, что свою защиту необходимо обеспечивать собственными силами, не полагаясь на государство и правоохранительную систему.

Здесь самое время задать второй из извечных вопросов: что делать?

Во-первых, бизнесу необходимо учиться культуре защиты и безопасности, которая пока находится на уровне каменного века. Наш предприниматель в массе своей стремится кризисную ситуацию "порешать" с помощью госструктур и тем самым разлагает их. Это путь в никуда. Чтобы развить культуру защиты бизнеса, созданы две профильные организации: Ассоциация профессионалов корпоративной безопасности Украины и ASIS Ukraine. Также разработан учебный курс "Корпоративная безопасность бизнеса": обучение проводят 60 преподавателей, ежегодно проходят 25 тематических семинаров и конференций по различным направлениям — от психологии корпоративной безопасности и форензик-расследований корпоративного мошенничества до кибербезопасности, бизнес-рисков и взаимодействия с правоохранителями.

Во-вторых, бизнесу необходимо консолидировать усилия. Он сегодня либо строит собственные крепости, укрепляя защиту изнутри, либо обращается за помощью к профессионалам. Одна из главных проблем — все эти крепости разобщены или имеют недостаточно сил для защиты, а часто и сами работают против собственников бизнеса.

Конечно, крупный бизнес давно научился защищаться, а вот среднему или быстро растущему приходится нелегко. Поэтому совместно с компанией SK security мы вывели на рынок сервис безопасности бизнеса "Фортеця", который построен для профессиональной реакции на 11 кризисных ситуаций по шести направлениям. Мы уверены, что "Фортеця" именно та платформа, где за счет концентрации опыта, сил, возможностей, коммуникаций и финансов можно построить эффективный инструмент защиты бизнеса, который будет соответствовать пожеланиям и требованиям к качеству и уровню безопасности участников.