Сеть "Ашан" начнет продавать продукцию мелких фермеров

Гипермаркет "Ашан Украина" в октябре 2017 года планирует открыть в магазинах сети торговые зоны, где будет реализовываться продукция малых и средних фермеров из регионов, сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению на сайте ведомства запуск проекта "Фермерские товары" запланирован с пилотного проекта в Киевской области.

К группам продуктов, в закупке которых "Ашан" заинтересован в рамках данного проекта, относятся: свежее мясо, курятина, колбасные изделия, молоко и кисломолочные продукты, сыр, яйца, масло, мед, кондитерские изделия, а также джемы и варенье.

В Минагропроде отмечают, что среди главных критериев отбора производителей-участников являются, производство продукции без ГМО и использования гормонов роста. Животные также должны содержаться в максимально естественных условиях, а производители строго придерживаться санитарных норм.

Производители для участия в проекте должны предоставить накладные и пакет документов, подтверждающих качество продукции: декларация производителя, свидетельство качества, карантинное и фитосанитарное свидетельство и др. документы.