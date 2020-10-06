Северное сияние: скандинавские качество и стиль в новом плагин-гибридном Volvo XC40

Три года назад компания Volvo пообещала, что к 2019 году она предложит электрифицированные версии всех своих моделей. И сдержала слово! Своей очереди дождался и компактный кроссовер XC40, который буквально создан для покорения городских джунглей.

Мы с большим удовольствием делаем обзор этого авто и разберемся насколько подзаряжаемый гибрид экономичней ДВС-ных версий? Cтал ли он быстрее самого быстрого XC40? И за сколько этот автомобиль реально полностью зарядить?

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Поехали!

Экстерьер

Суровые шведские дизайнеры остались верны себе — у Volvo XC40 T5 Twin Engine (или Plug-in Hubrid) в экстерьере аккуратный минимализм, характерный для марки. В то же время, диагональные линии задних окон — решительные и выразительные, решетка радиатора — дерзкая и даже немного агрессивная.

К слову, дизайнеры не стали злоупотреблять с визуальными указаниями на то, что это именно гибрид. Снаружи можно догадаться лишь по отдельному лючку для подключения электрокабеля, и крошечной табличке Twin Engine.

В Украине авто доступно для заказа в 7 цветах.

Интерьер

Для скромных габаритов как для компактного кроссовера, Volvo XC40 T5 Twin Engine весьма вместительный, причем не в ущерб комфорту. И внутри гораздо просторнее, чем выглядит снаружи.

Производитель так скомпоновал салон, чтобы минимум четыре пассажира в нем чувствовали себя свободно. Задний диван опустили немного ниже обычного и сдвинули назад, так что там спокойно сядет и взрослый, и, конечно, разместится ребенок в кресле.

Есть и такие приятные мелочи как дополнительное отделение на дверях для ноутбука или специальные крючки для рюкзака, которые позволяют разложить всё по местам, не захламляя заднее сиденье машины.

Простые и удобные в пользовании технологии Apple CarPlay и Android Auto подарят бесперебойный доступ к многочисленным информационно-развлекательным сервисам — то что нужно для хорошего настроения за рулем.

Из изменений по сравнению с обычными версиями появились шкалы с учетом гибридной специфики машины. Они отображают заряд батареи, отдачу электромотора или, наоборот, рекуперацию энергии.

Мотор

Плагин-гибридный кроссовер оснащен трехцилиндровым 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 180 л.с. и электрическим двигателем мощностью 81 л.с. и аккумулятором емкостью 10,7 кВт⋅ч.

Что это означает на практике?

Эти характеристики обеспечивают запас хода на одном заряде до 50 километров. Проехать с одного конца города в другой — легко! Но если собираетесь в дальнее путешествие — тут на выручку придет бензин и зарядные станции по трассе.

Полная зарядка от обычной домашней сети укомплектованным зарядным устройством XC40 T5 Twin Engine занимает от 3 до 8 часов, или за 2,5 часа при максимальной мощности специального зарядного устройства, которое можно приобрести в качестве дополнительного оборудования.

7-ступенчастая трансмиссия с двойным сцеплением, собственной разработки компании, обеспечивает отличную динамику на дороге и драйвовые эмоции от вождения. Volvo заявляет об общей мощности в 262 л.с., что делает эту модель самой мощной в линейке XC40, обойдя 2.0-литровый бензиновый турбодвигатель T5 AWD на 14 л.с. Новый PHEV поставляется только с передним приводом, и ему нужно 7,3 секунды, чтобы разогнаться до 100 км/ч. Впечатляет, правда?

В режиме Hybrid используется и бензиновый двигатель, и электромотор. Так меньше тратится топлива, и средний показатель в комбинированном режиме составит 2,5 л на 100 км. Можно переключиться в спортивный режим Power и притопить — тогда машина начинает вести себя дерзко, с максимальной динамикой и мощностью. Главное, что у водителя есть выбор — едь максимально аккуратно и зарядись прямо в пути. Или — накопи достаточно до следующего участка, где можно будет прижать педаль акселератора.

Электрический режим езды Pure вовсе не использует ДВС. Нет вредных выбросов, поездка исключительно за счет электроэнергии. Тихая поездка на электротяге осуществляется за счет использования электродвигателя, который практически не слышен. Особенно — на низкой скорости. По сравнению с ДВС, здесь отсутствуют вибрации на низкой скорости, что и делает поездку еще более комфортной.

Основные преимущества плагин-гибрида — это запас хода на электротяге, низкое потребление топлива, отсутсвие шумов и вибраций, экологичность, мощность и комфорт.

Интерьер, пассажиры, багажник

Мы привыкли, что если в компактном кроссовере хватает места для четырех человек, то багажник будет ущербный, но в Volvo XC40 T5 Twin Engine это не так, и багажное отделение в нем вполне приличное!

Сложив по отдельности спинки заднего дивана, которые образуют ровный пол, мы получим уже внушительное полезное пространство — то, что нужно для дальних путешествий и обилия багажа. Кроме того, в самом салоне мы увидели множество ниш и карманчиков для хранения полезных вещей: от инструкций и планшетов, до аксессуаров гардероба. В самом деле, кроме мощности и динамики — это важная составляющая комфорта в поездке!

Под ровным полом багажного отделения открывается доступ к небольшому органайзеру, в котором можно хранить всякие нужные вещи, а по необходимости убрать туда багажную полку. Еще ниже спрятана докатка. В автомобиле имеется электропривод двери багажника с возможностью открыть/закрыть его взмахом ноги под бампером, а также кнопка для полного моментального закрытия машины.

Безопасность

У нынешней линейки Volvo — один из лучших наборов систем активной безопасности, управления и развлекательных функций в современном автопроме. На XC40 T5 Twin Engine это тоже распространяется, причем если на старших моделях марки продвинутая цифровая панель и 9-дюймовый центральный дисплей вертикальной ориентации выглядят полностью на своем месте, то в салоне компактного кроссовера насыщенность оборудованием существенно превышает ожидания.

Стандартный комплект безопасности по всей линейке включает в себя систему City Safety c активным торможением, круиз-контроль, помощь при старте под гору и спуске вниз, систему по удержанию в полосе движения, а также оповещения о скользких и опасных участках впереди.

Новая модель

В обновленной модели встроены четыре камеры с высоким разрешением, которые дают обзор на 360 ° с высоты птичьего полета, чтобы вы чувствовали себя уверенно даже в ограниченном пространстве.

Система помощи водителю с предупреждением о движении перекрестного транспорта позволяет легко найти выход из тесного места, информируя о приближении транспортных средств и применяя автоматическое торможение для предотвращения столкновения.

Для всех автомобилей бренда предусмотрено приложение Volvo On Call, с помощью которого вы можете прогреть или охладить ваш автомобиль перед стартом, а также проверить состояние авто или отправить маршрут в систему навигации.

Конкуренты

Конкурентами данной модели можно назвать автомобили Audi q3, Mercedes GLA, BMW X1, Lexus UX, Infiniti QX30 и другие. И всё таки, на данный момент, Volvo XC40 T5 Twin Engine — отличный выбор!

Вывод

Что и говорить, Volvo XC40 T5 Twin Engine — однозначно заслуживает внимания! Скандинавский стиль в дизайне и инновационность — отличительные черты кроссовера. Он красив, он безопасен. И точно сможет сделать вашу жизнь более комфортной.