Бизнес 40 минут назад

"Синэво" запустило бесплатное такси для своих клиентов

Сеть лабораторий Синэво запустила услугу бесплатного такси для своих клиентов.

"Синэво" запустило бесплатное такси для своих клиентов "Синэво" запустило бесплатное такси для своих клиентов

Сеть лабораторий Синэво запустила услугу бесплатного такси для своих клиентов. Таким образом компания хочет максимально обезопасить своих клиентов от лишних контактов во время дороги и защитить от заражения вирусом, сообщили Delo.ua в пресс-службе сети. 

"Во время эпидемии нужно особенно тщательно следить за своим здоровьем, поэтому все наши отделения по всей Украине работают, и мы продолжаем помогать нашим клиентам заботиться об их здоровье. Но в то же время, безопасность должна быть на первом месте. Поэтому кроме всех необходимых мер на наших отделениях Синэво, мы запустили проект с бесплатным такси для наших клиентов. Таким образом мы хотим максимально защитить своих клиентов во время эпидемии и сделать максимально безопасным весь их путь — от выхода из дома до поведения самих процедур на отделениях Синэво", — прокомментировал Николай Скавронский, коммерческий директор Синэво

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По словам Скавронского, пока что услуга действует для клиентов лаборатории Синэво по городу Киеву. Возможность воспользоваться бесплатным такси получают все клиенты лаборатории, оплатившие заказ онлайн на сайте Синэво на сумму от 1000 гривен. После оплаты заказа клиенту приходит специальный промокод на поездку на такси. 

Как отметили в компании, при заказе от 1000 гривен клиент получает бесплатную поездку на такси на сумму 50 гривен. Если сумма заказа составляет 2000 гривен и выше, клиенту приходит купон на 150 гривен. Партнером со стороны такси выступила служба такси Bolt.

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