Сколько денег государство потратит на закупки у машиностроителей Украины

ПАО "АвтоКрАЗ" (Кременчуг Полтавской обл.) в 2017 году получит около 2 млрд грн в качестве государственного заказа на производство техники, сообщил глава Полтавской облгосадминистрации Валерий Головко. Другие машиностроительные предприятия также могут участвовать в поставках своей техники госпредприятиям.

"Эту новость привез из столицы, где вчера прошло довольно серьезное и представительное совещание под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана", — написал Головко на своей странице в соцсети Facebook.

Головко отметил, что за последние годы это первое совещание, где не просто обсуждались проблемы машиностроения, но и шел поиск путей поддержки и развития отрасли.

"А в отношении госзаказов для ПАО "АвтоКрАЗ" — это поддержка не одного только предприятия, но и 7 тыс. работников предприятий-поставщиков, а с учетом смежных отраслей — это 100 тыс. украинцев, которые получат гарантированную работу и заработную плату", — написал глава области.

Он также напомнил, что предприятие производит не только военную технику, но и коммунальную и специальную технику, которая может обновить автопарк ГСЧС, правоохранительных органов, коммунальных предприятий.

Вчера вечером по итогам совещания премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости поддержки машиностроения. В частности, поставил задачу разработать технологическую карту потребностей государственных структур в закупке автомобильной техники, мощностей производителей с определением экономических выгод по экономии средств госбюджета и создания новых рабочих мест.

"Я не собираюсь лоббировать отдельного производителя, я хочу лоббировать локализацию", — подчеркнул премьер-министр.

По словам Гройсмана, в 2017 году на закупку техники "Укравтодором" для уборки магистральных дорог выделено 250 млн грн, 600 млн грн предусмотрено на закупку пожарно-спасательной техники для ГСНС. Также 500 млн грн запланировано для приобретения сельскохозяйственной техники.

При этом премьер обратил внимание, что в рамках финансовой децентрализации у местных бюджетов есть ресурсы для закупки необходимой техники.

В совещании также участвовали первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, вице-премьер-министр Владимир Кистион, руководство Минобороны Украины, Министерства внутренних дел, ГСЧС, ГАК "Автомобильные дороги Украины", представители Нацкомитета по промышленному развитию, Министерства экономического развития и торговли, представители компаний по производству техники.