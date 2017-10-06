Сколько украинцы тратят на лекарства

Аптечные продажи в Украине в январе-августе 2017 года в денежном выражении возросли на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — до 41,725 млрд грн.

Как сообщили в компании "Бизнес Кредит", в натуральном выражении в январе-августе аптечные продажи увеличились на 10% — до 970,615 млн упаковок.

По данным компании, в частности, розничные продажи лекарственных средств в январе-августе в денежном выражении возросли на 16% — до 33,841 млрд грн, в натуральном — на 10%, до 602,171 млн упаковок.

В августе 2017 года, по данным "Бизнес Кредита", аптечные продажи возросли на 14% по сравнению с августом 2016 года — до 5,113 млрд грн в денежном выражении и на 6% — до 117,486 млн упаковок в натуральном.

Продажи лекарств в августе выросли в денежном выражении на 14% — до 4,142 млрд грн, в натуральном выражении — на 5%, до 74,715 млн упаковок.

Средневзвешенная цена товаров аптечной корзины в августе 2017 года составила 43,52 грн, лекарств — 55,44 грн за упаковку.

В компании отметили, что в аптечной рознице по итогам восьми месяцев 2017 года самый большой приток новых товаров был в категориях лекарственных чаев и сопутствующих товаров.

Наибольший объем продаж в денежном и натуральном выражении (40% и 32% соответственно) продемонстрировала категория товаров для мам и малышей. При этом 43% продаж в этой категории товаров продемонстрировали дорогие товары со средней ценой покупки 2800 грн. Продажи дорогих товаров для мам и малышей выросли на 46% в денежном выражении и 32% в натуральном.

Комментируя продажи лекарственных средств, в компании "Бизнес Кредит" отметили, что в настоящее время рецептурные лекарственные средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний остаются самой емкой в денежном выражении группой товаров.

В рецептурном сегменте быстрее рынка наращивают товарооборот за счет спроса сердечные средства и средства, действующие на систему пищеварения. В безрецептурном сегменте быстрее рынка наращивают товарооборот за счет спроса на венотоники и сердечные средства.

Как сообщалось, по итогам января-июля 2017 года аптечные продажи рецептурных кардиологических препаратов впервые за последние годы превысили продажи безрецептурных противопростудных препаратов.

За семь месяцев 2017 года аптечные продажи выросли по сравнению с аналогичным периодом минувшего года на 17% в денежном выражении — до 36,6 млрд грн и на 10% в натуральном выражении — до 850 млн упаковок. Аптечные продажи лекарственных средств за январь-июль 2017 года выросли в денежном выражении на 16% — до 29,699 млрд грн, в натуральном выражении на 10% — до 527,456 млн упаковок.

По итогам 2016 года аптечные продажи в Украине в денежном выражении возросли на 22% по сравнению с 2015 годом — до 57,211 млрд грн, в натуральном выражении аптечные продажи увеличились на 13% — до 1,432 млрд упаковок. Розничные продажи лекарственных средств в 2016 году в денежном выражении возросли на 21% — до 46,872 млрд грн, в натуральном выражении — на 14%, до 891,945 млн упаковок.