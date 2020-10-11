Slack запускает свой аналог Stories и аудиочат

Корпоративный мессенджер Slack планирует до конца 2020 года внедрить в свое коммуникационное программное обеспечение свою версию Stories и голосовые каналы, сообщает The Verge.

Как отмечает издание, оба дополнения являются результатом перехода к удаленной работе в период пандемии COVID-19.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Руководство Slack считает, что Stories должны упростить процесс коммуникации внутри команды, а также распределение ролей и контроль над выполнением задач.

В компании считают, что Stories станут более информативным и гибким способом держать всех в курсе происходящего без отдельных совещаний.

"Это очень похоже на истории Instagram или истории из снэпчатов, но в Slack. Шутили, что скоро истории будут во всех приложениях, и я тогда думал, что это смешно. Но сейчас время пандемии, и подход к работе в компаниях изменился, а это означает, что время пришло. Вместо ежедневных 15-минутных встреч, можем ли мы записать видео раньше … и избавиться от 15-минутной встречи?", — спрашивает генеральный директор Slack Стюарт Баттерфилд.

Что касается аудиочата, то гендиректор Slack проводит аналогию со звонками в Discord. Голосовой канал будет работать по системе push-to-talk — пользователи смогут отправлять спонтанные аудио-сообщения коллегам в канале.

"Начать звонок или запланировать звонок может быть довольно сложно. Мы же пытаемся воссоздать атмосферу офиса, как если бы вы сидели через пару столов от кого-то и просто прокричали ему свой вопрос", — отметил Баттерфилд

В издании подчеркнули, что видеоконференцсвязь, как и аудиосвязь никогда не были основными задачами Slack. Однако в начале этого года Slack в партнерстве с Amazon переключился на Chime для голосовых и видеозвонков, а теперь экспериментирует с функциями, выходящими за рамки традиционной видеосвязи.

Напомним, в феврале этого года корпорация IBM заключила новое партнерство с корпоративным мессенджером.

IBM уже до этого сотрудничала со Slack. И была одним из его крупнейших клиентов. В июле 2019 года Microsoft отчитывалась о том, что ежедневная аудитория её мессенджера составляет 20 миллионов человек в сравнении с 12 миллионами Slack.