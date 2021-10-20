Smart Holding заявляет о фальсификации решений собрания акционеров "Харьковэнергосбыт"

Акционер ЧАО "Харьковэнергосбыт" — компания Smart Holding (Cyprus) Ltd — заявила о фальсификации должностными лицами энергокомпании протокола внеочередного собрания акционеров в части вопроса избрания нового состава наблюдательного совета общества.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Украинские новости.

Согласно сообщению, на внеочередном собрании акционеров 7 октября по итогам кумулятивного голосования был избран новый наблюдательный совет "Харьковэнергосбыт" в составе представителя от акционера Smart Holding (Cyprus) и двух представителей другого акционера АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "АВАНПОСТ". Указанные кандидатуры получили наибольшее количество голосов по сравнению с другими и, в соответствии с правилами кумулятивного голосования, оговоренными соответствующим законодательством, считаются избранными членами набсовета.

"Таким образом, наблюдательный совет общества сформирован, а полномочия новых членов действительны с момента их избрания общим собранием", — подчеркнули в Smart Holding, отметив при этом, что в то же время счетная комиссия общего собрания сочла данное решение не принятым, что зафиксировано в итоговом протоколе собрания.

В компании отмечают, что уполномоченные лица Фонда государственного имущества Украины не принимали участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, но согласно действующему законодательству это решение считается принятым.

Акционер расценивает данные действия счетной комиссии как сознательную фальсификацию итогов голосования и обжалует их на уровне Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Также Smart Holding (Cyprus) оставляет за собой право обратиться в судебные инстанции.

"Это сознательное препятствование со стороны руководства "Харьковэнергосбыт" формированию правомочного наблюдательного совета, который установит надлежащий контроль за деятельностью менеджмента и станет залогом эффективной деятельности общества. Страдают, прежде всего, интересы государства, которое владеет пакетом акций ЧАО "Харьковэнергосбыт" в размере 65% от уставного капитала. Именно государство и представитель его интересов Фонд госимущества должны быть заинтересованы в повышении прозрачности функционирования и улучшении инвестиционной привлекательности этого предприятия накануне его приватизации", — приводятся в сообщении слова директора по рискам и безопасности Smart Holding Ивана Герасимовича.

Наблюдательный совет "Харьковэнергосбыт" состоит из трех членов. Предыдущий его состав был избран 30 мая 2018 г. на 3 года, и, соответственно, его полномочия прекратились 30 мая 2021 года.

Smart Holding (Cyprus), бенефициаром которой является бизнесмен и народный депутат Вадим Новинский, стала акционером "Харьковэнергосбыт" в феврале этого года. Тогда же компания стала акционером АТ "Харьковоблэнерго". В статусе акционера Smart Holding (Cyprus) неоднократно заявляла о неправомочности органов управления обеих компаний, что позволяет действующему менеджменту реализовывать коррупционные схемы.

Напомним, ранее в Smart Holding заявили, что Фонд государственного имущества блокирует создание правомочных набсоветов "Харьковоблэнерго" и "Харьковэнергосбыт"

По данным издания "Наші Гроші", с начала текущего года "Харьковоблэнерго" закупило, по данным системы "Прозорро", оборудование, материалы и услуги на сумму свыше 2,5 млрд грн. При этом исходя из анализа тендерных процедур в большинстве случаев цены закупок в среднем на 30-40% превышали рыночные.