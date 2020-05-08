Фонд Новинского закупил 100 тысяч корейских тестов на коронавирус для украинских больниц

На свыше 40 млн грн компании бизнесмена закупили высокоточные ПЦР-тесты DialPlexQ в Южной Корее. 100 тысяч тестов от "Смарт-Холдинга" поступили во все областные инфекционные лаборатории страны, в том числе в прикрепленные к военным госпиталям.

Еще 7,6 млн грн компания заплатила за почти 1 млн масок, а три высокоточные диагностические ПЦР-лаборатории iPonatic и наборы реагентов обошлись холдингу в 4,3 млн грн. Почти 27 млн грн из антивирусного чека Вадима Новинского пошло на закупку 20 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 10 инфекционных боксов для транспортировки больных. Современные аппараты ИВЛ позволяют адаптировать лечение в соответствии с потребностями пациента. Наиболее важная из них — обеспечение режима безопасной вентиляции легких на основе актуальных параметров больного.

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Фонд бизнесмена отправил в клиники Донецкой, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей больше 100 тысяч единиц средств индивидуальной защиты на сумму свыше 14 млн грн. В наборы вошли костюмы биозащиты, респираторы, очки, защитные экраны и перчатки для медиков.

Одним из первых регионов, кто получил "антивирусную" помощь от Фонда Вадима Новинского, стало Запорожье, где находится крупнейший металлургический комбинат "Запорожсталь", входящий в группу компаний бизнесмена. В больницы города поступили защитные костюмы, респираторы, расходники для аппаратов искусственной вентиляции легких, медицинские печатки и другая необходимая продукция. В частности, Запорожский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получил от Фонда Новинского дефицитное оборудование, средства личной защиты медперсонала, экспресс-тексты для оперативного выявления заболевания, а также два биобокса для транспортировки больных коронавирусом. Всего медики региона получили около 15 тысяч предметов первой необходимости, которые защитят врачей. В том числе 1720 медицинских костюмов биозащиты и 12700 медицинских биозащитных респираторов.

По словам директора областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Константина Малашенко, эти биобоксы позволяют транспортировать пациентов с подозрением на заражение COVID-19 в медучреждения с максимальным уровнем защиты для врачей. "В каждой камере есть четыре встроенных плоских портала, которые обеспечивают легкий доступ к пациенту, и два вспомогательных портала, которые будут использоваться для инфузий и другого медицинского оборудования", — говорит он.

Председатель Запорожской облгосадминистрации Виталий Туринок отмечает, что Фонд Вадима Новинского помогает области с самого начала эпидемии в Украине. "Для нашей области очень важно получать гуманитарную помощь от благотворителей. Фонд Вадима Новинского помогает нам постоянно, еще с начала вспышки коронавирусной болезни. Эти два биобокса — первые, которые появились в области. Они предназначены для работы медиков скорой помощи. Ведь именно бригады экстренной медицины первые выезжают на вызовы еще до подтверждения диагноза "коронавирусная болезнь" и затем транспортируют людей в больницы", — рассказал Виталий Туринок, председатель Запорожской облгосадминистрации.

Фонд Вадима Новинского помогает нам постоянно, еще с начала вспышки коронавирусной болезни

В больницах Мариуполя уже работают и спасают жизни два аппарата ИВЛ, приобретенные Фондом, медикам донецкого региона передали средства защиты на их рабочих местах. Врачи, которые находятся на передовой борьбы с инфекцией, получили 15 тысяч респираторов и масок, а также свыше 2 тысяч многоразовых костюмов биозащиты. "Сегодня мы вместе с Украинской православной церковью передаем 42 набора тест-систем, которые позволят протестировать 4,2 тысячи жителей Донецкой области. Они закуплены в Южной Корее", — отметил представитель Благотворительного фонда Вадима Новинского Александр Трубачев.

В Днепропетровскую область благотворительная структура бизнесмена направила высокоточные ПЦР-тесты на 10 тысяч исследований людей с подозрением на COVID-19. Тест-системы будут храниться в Днепропетровском областном лабораторном центре при температуре минус 20 градусов. "Применение ПЦР-тестов — золотой стандарт проверки людей на коронаривус во всем мире, — рассказывает директор Областного лабораторного центра Александр Штепа. — Это достаточно сложные исследования, которые могут проводить только специалисты очень высокого уровня. Наша лаборатория аккредитована по международному стандарту".

ПЦР-тесты, приобретенные Фондом Вадима Новинского в середине апреля, также поступили в медучреждения Кировоградской области. Они рассчитаны примерно на 2 тысячи обследований людей с подозрением на COVID-19.

"Метод ПЦР-диагностики является наиболее точным при выявлении коронавирусной инфекции. Лабораторный центр, в котором проводят диагностику, обеспечен всеми необходимыми материалами. Несколько недель назад мы получили первую партию ПЦР-тестов из Китая. Еще одна поставка от Фонда дает возможность провести 2 тысячи исследований", — говорит Надежда Оперчук, главный санитарный врач Кировоградской области.

Еще 3,5 тысячи ПЦР-тестов для диагностирования COVID-19 были направлены Фондом Вадима Новинского в Черновицкий областной лабораторный центр. "Такая помощь позволит нам сделать больше тестов и, соответственно, локализовать большее количество выявленных случаев коронавируса. Есть определенный дефицит не только в Украине, но и в мире крайне необходимой медаппаратуры, тестов, средств индивидуальной защиты. Поэтому любой помощи мы очень рады. Благодарны всем, кто поддерживает нас в это непростое время", — отметила заместитель председателя Черновицкой областной государственной администрации Наталья Гусак.

Дополнительные тест-системы для выявления коронавируса от УПЦ и Фонда Вадима Новинского получила также Луганщина. Среди переданной гуманитарной помощи — 3,1 тысячи экспресс-тестов производства Южной Кореи для выявления коронавируса.

Не остались без внимания Фонда и "Смарт-Холдинга" и пожилые украинцы, ставшие сейчас самой уязвимой категорией нации. Им структуры Вадима Новинского организовали доставку 12 тысяч продуктовых наборов. Эту адресную помощь получили жители Херсона, Николаева, Мариуполя, а также Киева и области. "У беды нет границ, нет языка, нет других различий. Она задевает всех, и, если есть такая возможность, мы должны помогать всем украинцам", — говорит основатель Фонда, народный депутат Вадим Новинский.

Отдельная статья расходов у компании Вадима Новинского касается интернациональной бригады украинских медиков. Десяти специалистам, которые отправились на помощь коллегам в Италию, была выделена персональная денежная стипендия. Это инфекционисты, реаниматологи, хирурги, анестезиологи, эндокринологи, невропатологи и медсестры. Украинские медики станут проводниками международного передового опыта, который потом будет внедрен в украинских больницах.

Также Фонд Вадима Новинского не забыл о психическом здоровье украинцев. Организация выступила одним из партнеров проекта по предоставлению бесплатной психологической помощи населению в условиях эпидемии COVID-19. Проект организован под эгидой Министерства здравоохранения и внедряется специалистами Института когнитивного моделирования.

Его цель — свести к минимуму психологические последствия для наиболее уязвимых украинцев, находящихся в жесткой социальной изоляции. Бесплатная психологическая помощь будет осуществляться на базе специальной онлайн-платформы.

Психологическую консультацию смогут получить около 2,5 тысяч человек. Участниками проекта станут прежде всего пожилые люди, живущие сейчас в изоляции. Консультации будут проводиться конфиденциально. Проект рассчитан на полгода. Фонд Вадима Новинского внес в поддержку проекта более 0,5 млн грн.

С подробной информацией вы можете ознакомиться на странице Фонда: https://fondpokrov.org.ua/ru/borba-s-koronavirusom/