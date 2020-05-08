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Фонд Новинского закупил 100 тысяч корейских тестов на коронавирус для украинских больниц

Более 100 млн грн — именно столько Фонд Вадима Новинского и компании группы "Смарт-Холдинг" направили на борьбу с коронавирусом в Украине

Фонд Новинского закупил 100 тысяч корейских тестов на коронавирус для украинских больниц Фонд Новинского закупил 100 тысяч корейских тестов на коронавирус для украинских больниц
Вадим Новинский

На свыше 40 млн грн компании бизнесмена закупили высокоточные ПЦР-тесты DialPlexQ в Южной Корее. 100 тысяч тестов от "Смарт-Холдинга" поступили во все областные инфекционные лаборатории страны, в том числе в прикрепленные к военным госпиталям.

Еще 7,6 млн грн компания заплатила за почти 1 млн масок, а три высокоточные диагностические ПЦР-лаборатории iPonatic и наборы реагентов обошлись холдингу в 4,3 млн грн. Почти 27 млн грн из антивирусного чека Вадима Новинского пошло на закупку 20 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 10 инфекционных боксов для транспортировки больных. Современные аппараты ИВЛ позволяют адаптировать лечение в соответствии с потребностями пациента. Наиболее важная из них — обеспечение режима безопасной вентиляции легких на основе актуальных параметров больного.

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Фонд бизнесмена отправил в клиники Донецкой, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей больше 100 тысяч единиц средств индивидуальной защиты на сумму свыше 14 млн грн. В наборы вошли костюмы биозащиты, респираторы, очки, защитные экраны и перчатки для медиков.

Одним из первых регионов, кто получил "антивирусную" помощь от Фонда Вадима Новинского, стало Запорожье, где находится крупнейший металлургический комбинат "Запорожсталь", входящий в группу компаний бизнесмена. В больницы города поступили защитные костюмы, респираторы, расходники для аппаратов искусственной вентиляции легких, медицинские печатки и другая необходимая продукция. В частности, Запорожский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получил от Фонда Новинского дефицитное оборудование, средства личной защиты медперсонала, экспресс-тексты для оперативного выявления заболевания, а также два биобокса для транспортировки больных коронавирусом. Всего медики региона получили около 15 тысяч предметов первой необходимости, которые защитят врачей. В том числе 1720 медицинских костюмов биозащиты и 12700 медицинских биозащитных респираторов.

По словам директора областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Константина Малашенко, эти биобоксы позволяют транспортировать пациентов с подозрением на заражение COVID-19 в медучреждения с максимальным уровнем защиты для врачей. "В каждой камере есть четыре встроенных плоских портала, которые обеспечивают легкий доступ к пациенту, и два вспомогательных портала, которые будут использоваться для инфузий и другого медицинского оборудования", — говорит он.

Председатель Запорожской облгосадминистрации Виталий Туринок отмечает, что Фонд Вадима Новинского помогает области с самого начала эпидемии в Украине. "Для нашей области очень важно получать гуманитарную помощь от благотворителей. Фонд Вадима Новинского помогает нам постоянно, еще с начала вспышки коронавирусной болезни. Эти два биобокса — первые, которые появились в области. Они предназначены для работы медиков скорой помощи. Ведь именно бригады экстренной медицины первые выезжают на вызовы еще до подтверждения диагноза "коронавирусная болезнь" и затем транспортируют людей в больницы", — рассказал Виталий Туринок, председатель Запорожской облгосадминистрации.

Фонд Вадима Новинского помогает нам постоянно, еще с начала вспышки коронавирусной болезни

В больницах Мариуполя уже работают и спасают жизни два аппарата ИВЛ, приобретенные Фондом, медикам донецкого региона передали средства защиты на их рабочих местах. Врачи, которые находятся на передовой борьбы с инфекцией, получили 15 тысяч респираторов и масок, а также свыше 2 тысяч многоразовых костюмов биозащиты. "Сегодня мы вместе с Украинской православной церковью передаем 42 набора тест-систем, которые позволят протестировать 4,2 тысячи жителей Донецкой области. Они закуплены в Южной Корее", — отметил представитель Благотворительного фонда Вадима Новинского Александр Трубачев.

В Днепропетровскую область благотворительная структура бизнесмена направила высокоточные ПЦР-тесты на 10 тысяч исследований людей с подозрением на COVID-19. Тест-системы будут храниться в Днепропетровском областном лабораторном центре при температуре минус 20 градусов. "Применение ПЦР-тестов — золотой стандарт проверки людей на коронаривус во всем мире, — рассказывает директор Областного лабораторного центра Александр Штепа. — Это достаточно сложные исследования, которые могут проводить только специалисты очень высокого уровня. Наша лаборатория аккредитована по международному стандарту".

ПЦР-тесты, приобретенные Фондом Вадима Новинского в середине апреля, также поступили в медучреждения Кировоградской области. Они рассчитаны примерно на 2 тысячи обследований людей с подозрением на COVID-19.

"Метод ПЦР-диагностики является наиболее точным при выявлении коронавирусной инфекции. Лабораторный центр, в котором проводят диагностику, обеспечен всеми необходимыми материалами. Несколько недель назад мы получили первую партию ПЦР-тестов из Китая. Еще одна поставка от Фонда дает возможность провести  2 тысячи исследований", — говорит Надежда Оперчук, главный санитарный врач Кировоградской области.

Еще 3,5 тысячи ПЦР-тестов для диагностирования COVID-19 были направлены Фондом Вадима Новинского в Черновицкий областной лабораторный центр. "Такая помощь позволит нам сделать больше тестов и, соответственно, локализовать большее количество выявленных случаев коронавируса. Есть определенный дефицит не только в Украине, но и в мире крайне необходимой медаппаратуры, тестов, средств индивидуальной защиты. Поэтому любой помощи мы очень рады. Благодарны всем, кто поддерживает нас в это непростое время", — отметила заместитель председателя Черновицкой областной государственной администрации Наталья Гусак.

Дополнительные тест-системы для выявления коронавируса от УПЦ и Фонда Вадима Новинского получила также Луганщина. Среди переданной гуманитарной помощи — 3,1 тысячи экспресс-тестов производства Южной Кореи для выявления коронавируса. 

Не остались без внимания Фонда и "Смарт-Холдинга" и пожилые украинцы, ставшие сейчас самой уязвимой категорией нации. Им структуры Вадима Новинского организовали доставку 12 тысяч продуктовых наборов. Эту адресную помощь получили жители Херсона, Николаева, Мариуполя, а также Киева и области. "У беды нет границ, нет языка, нет других различий. Она задевает всех, и, если есть такая возможность, мы должны помогать всем украинцам", — говорит основатель Фонда, народный депутат Вадим Новинский.

Отдельная статья расходов у компании Вадима Новинского касается интернациональной бригады украинских медиков. Десяти специалистам, которые отправились на помощь коллегам в Италию, была выделена персональная денежная стипендия. Это инфекционисты, реаниматологи, хирурги, анестезиологи, эндокринологи, невропатологи и медсестры. Украинские медики станут проводниками международного передового опыта, который потом будет внедрен в украинских больницах. 

Также Фонд Вадима Новинского не забыл о психическом здоровье украинцев. Организация выступила одним из партнеров проекта по предоставлению бесплатной психологической помощи населению в условиях эпидемии COVID-19. Проект организован под эгидой Министерства здравоохранения и внедряется специалистами Института когнитивного моделирования. 

Его цель — свести к минимуму психологические последствия для наиболее уязвимых украинцев, находящихся в жесткой социальной изоляции. Бесплатная психологическая помощь будет осуществляться на базе специальной онлайн-платформы.  

Психологическую консультацию смогут получить около 2,5 тысяч человек. Участниками проекта станут прежде всего пожилые люди, живущие сейчас в изоляции. Консультации будут проводиться конфиденциально. Проект рассчитан на полгода. Фонд Вадима Новинского внес в поддержку проекта более 0,5 млн грн.

С подробной информацией вы можете ознакомиться на странице Фонда: https://fondpokrov.org.ua/ru/borba-s-koronavirusom/

 

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