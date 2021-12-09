Соблюдение этических норм и правил стало конкурентным преимуществом компаний, – ДТЭК

После подписания Меморандума о совместных действиях по антикоррупции в Украине компания ДТЭК в течение 2021 года в составе рабочей группы разрабатывала обучающий онлайн-курс для малого и среднего бизнеса, который должен помочь последним построить у себя антикоррупционную культуру, внедрить необходимые антикоррупционные контроли в бизнес-процессах и тем самым совместными действиями способствовать созданию в Украине прозрачной среды.

Еще недавно наличие в компании антикоррупционной программы считалось необязательным. Но сегодня, прежде чем вкладывать значительные деньги в портфели корпораций, инвесторы все чаще требуют доказательств наличия эффективных программ корпоративного комплаенса. Конкурентное преимущество получают именно те компании, которые придерживаются этических норм и правил, отмечает в комментарии Delo.ua Юлия Ластенко, комплаенс-менеджер компании ДТЭК.

Сегодня в Украине инициатива соблюдения правил прозрачности в большей степени идет от международных финансовых партнеров и крупного бизнеса, так как для них это рабочий инструмент. Поэтому миссией крупного бизнеса становится объединение для масштабирования практик прозрачности.

Так, год назад ДТЭК совместно с представителями бизнеса и общественными организациями подписал Меморандум о совместных действиях по антикоррупции в Украине. Эта инициатива Глобального договора ООН призвана способствовать созданию прозрачной среды, в которой невозможна коррупция, что будет стимулировать развитие экономики, компаний и общества.

"Став частью международной инициативы Anti-Corruption Collective Action по коллективным действиям в сфере антикоррупции, ДТЭК вошел в рабочую группу по созданию обучающего онлайн-курса для малого и среднего бизнеса", – рассказала Юлия Ластенко.

По ее словам, в течение года комплаенс-офицеры компаний среднего и крупного бизнеса Украины, а также представители государственного сектора и общественных организаций, имеющие экспертизу в реализации антикоррупционной политики, делились своими идеями и опытом для формирования подходов, которые помогут компаниям малого и среднего бизнеса построить у себя антикоррупционную культуру, внедрить необходимые антикоррупционные контроли в бизнес-процессах и тем самым совместными действиями способствовать созданию в Украине прозрачной среды.

"Осознавая, что множество существующих антикоррупционных принципов может быть непонятным и запутанным для малых и средних предприятий, рабочая группа собрала только те подходы, которые основаны на лучших международных практиках и на личном опыте комплаенс-офицеров", – подчеркнули в ДТЭК.

Юлия подчеркивает, что антикоррупционный курс для малого и среднего бизнеса не призван создать новые стандарты или какие-либо юридически обязательные требования. Его задача – служить полезным практическим инструментом для компаний, которым нужна консультация по соблюдению нормативных требований.

"Работая над антикоррупционным курсом, члены рабочей группы еще раз убедились в том, что необходимо объединение усилий государства, гражданского общества и бизнеса в построении прозрачной среды, которая снизит уровень коррупции и даст возможность быстрее развиваться экономике, компаниям, обществу", – резюмировала комплаенс-менеджер компании ДТЭК.