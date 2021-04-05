Социальные пакеты в эпоху COVID-19: чем "балуют" своих сотрудников украинские компании

Для многих работодателей социальные пакеты — это дополнительный фактор и инструмент, позволяющий выделиться на рынке труда, привлечь и, что самое главное, удержать нужных профессионалов.

Delo.ua вместе с аналитиками grc.ua проанализировали, как изменились за последний карантинный год социальные пакеты для сотрудников украинских компаний, и разбирались, как работодатели поддерживают и мотивируют своих сотрудников в период непрекращающихся локдаунов.

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Как выяснилось в результате исследования, украинские соискатели, демонстрируя свою неприхотливость, часто путают понятия социального пакета и социальных гарантий, ожидая в качестве социального пакета обязательные и гарантированные Трудовым кодексом вещи. Например, оплату больничных, оплачиваемый отпуск, выплату заработной платы в оговоренный срок, оплату командировочных, отчисление в Пенсионный фонд, сохранение "декретного" места и оплачиваемый отпуск по беременности и родам, что является социальными гарантиями, которые обязана предоставить компания согласно Трудовому кодексу Украины. В то время как социальный пакет оплачивается работодателем из собственной прибыли. Фактически это мотивационные бонусы и льготы, которые должны привлекать и удерживать сотрудников, а также повышать их лояльность к компании.

Так, 79,5% соискателей к социальному пакету относят гарантированный оплачиваемый отпуск. 80,3% сотрудников в своем социальном пакете указывают официальное трудоустройство. Еще 74,8% считают выплату зарплаты вовремя и в полном объеме частью "корпоративных плюшек".

В целом же наличие социального пакета в украинских компаниях — достаточно распространенное явление. Так, 68% украинских работодателей, желая привлечь квалифицированный персонал, в информации о вакансии обязательно указывают наличие социального пакета. Но часть из работодателей также, как и многие соискатели, путают корпоративные бонусы и обязательства компании по КЗоТу. Так, 68% работодателей к социальному пакету относят официальное трудоустройство, 61% — выплату заработной платы в полном объеме и в указанный срок.

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Однако, в ходе исследования выяснилось, что для сотрудников большинства компаний доступ к социальному пакету открывается только после прохождения испытательного срока (медицинская страховка, абонементы в спортзал, оплата обучения, дополнительные бонусы и так далее). Но есть и приятные исключения — часть компаний заботится и о новичках в команде, предлагая им так называемые welcome pack как часть социального пакета. Кандидат после принятия предложения о работе в первый день выхода в компанию получает не только небольшую ознакомительную лекцию-знакомство с коллегами, но и полезные подарки (чаще всего это брендированные экосумки, ежедневники, термокружки и так далее, а в последнее время в welcome pack часто добавляют антисептик и маски). Все это позволяет новичку комфортно влиться в рабочую команду и создать более продуктивную и дружелюбную рабочую атмосферу.

Хорошо, но можно лучше

При этом 68,5% опрошенных сотрудников украинских компаний говорят, что наличие хорошего социального пакета, включающего в себя медицинскую страховку, организацию отдыха, тимбилдинги, обучение и другие бонусы от компании, является важным, но не обязательным условием выбора работодателя. Еще для 27,6% сотрудников "корпоративные плюшки" — основное условие, при котором они примут предложение от компании. И только 3,9% считают, что социальный пакет не важен и не нужен.

Интересно, что только треть (30,7%) сотрудников, у которых есть социальный пакет, полностью довольны его наполнением. Большинство же сотрудников (55,1%) хотели бы расширить или изменить перечень корпоративных бонусов. В частности, 48,8% сотрудников хотели бы расширить или улучшить медицинскую страховку, еще 44,1% хотели бы учиться за счет компании (выучить иностранный язык, повысить квалификацию, посетить курсы или тренинги по специальности). Многим не хватает качественной организации свободного времени — туристические поездки, выездные корпоративы, билеты в театр и кино стали бы приятным бонусом для 38,6% сотрудников. 34,6% говорят о негосударственной пенсии. Бесплатное питание в офисе нужно 33,9%. Еще 32,3% хотели бы получить беспроцентный кредит или займ от компании.

Интересно, что HR-менеджеры некоторых компаний также хотели бы изменить социальные пакеты в своих организациях, сделав их более гибкими и ориентированными на нужды конкретного сотрудника. Идеальный социальный пакет, по их мнению, — это конструктор, в котором есть базовые вещи — медицинская страховка, компенсация обучения, а остальные бонусы сотрудник выбирает самостоятельно, исходя из своих предпочтений и интересов.

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Кто претендует на социальный пакет

Беглый анализ вакансий на портале grc.ua показал, что большинство вакансий не предполагает расширенного социального пакета, ограничиваясь только социальными гарантиями. Исключения составляют лишь несколько отраслей.

Так, чаще всего полноценные социальные пакеты предлагают кандидатам на вакансии в категориях "Топ-менеджмент" (в 62% всех вакансий этой категории работодатели указывают социальный пакет), "Банки" (72%), "Юриспруденция" (55%), "Маркетинг, реклама" (58%), "Страхование" (90%), "Закупки" (79%) и "Продажи" (88%). При этом социальные пакеты в этих категориях доступны не всем сотрудникам, а только представителям управленческого звена (директорам, топ-менеджерам, руководителям рабочих групп и так далее).

Исключение — IT-сфера. Высокая конкуренция за сотрудников вынуждает украинские IT-компании следовать примеру своих западных коллег и втягиваться в "войну социальных пакетов". На сегодняшний день это настоящий рай дополнительной мотивации и лояльности, включающий максимально широкий диапазон бонусов и плюшек от компании. Еще одна характерная черта IT-сферы, делающая ее очень привлекательной для сотрудников и соискателей, — на социальный пакет IT-компании претендуют не только менеджмент и топы, но и рядовые работники.

Например, типовое объявление на сайте grc.ua на позицию топ-менеджера, не IT-сфера:

компенсация авто и мобильной связи;

медицинское страхование (после прохождения испытательного срока);

компенсация 50% трат на спортзал и бассейн;

годовой бонус;

курсы и тренинги за счет компании;

корпоративы и тимбилдинги.

Сравните с IT-вакансией (ищут разработчика, не руководителя проекта):

дополнительный оплачиваемый выходной в день рождения;

медицинское страхование для сотрудника и ближайших членов семьи;

бесплатное питание;

программа адаптации, которую ведет профильный сотрудник;

компенсация трат на спортзал и бассейн;

консультации и тренинги с корпоративным психологом;

обучающие курсы и тренинги за счет компании;

возможность работать удаленно, гибкий график работы;

зона отдыха в офисе;

корпоративы и тимбилдинги.

Соцпакеты в COVID-19

Коронавирус не только изменил подход к рабочему времени, легализовав гибкий или удаленный график работы, но и повлиял на наполнение социальных пакетов. Так, часть компаний (не только IT, но и работодатели из других сфер) к перечню корпоративных бонусов добавили так называемый "антиковидний пакет", предусматривающий возмещение стоимости ПЦР-тестов (22,8% опрошенных сотрудников отметили это нововведение в своих социальных пакетах), страховку от коронавируса (11%), лечение в пределах установленного годового бюджета или денежную компенсацию в случае подтверждения заболевания (3,9%).

Часть компаний в свой социальный пакет включили обеспечение сотрудников масками и антисептиками. 48,8% сотрудников в качестве бонуса указывают возможность работать удаленно или частично удаленно.

К сожалению, так везет далеко не всем. У 38,6% сотрудников не изменилось вообще ничего — их компании проигнорировали возросшие во время коронавируса и локдауна потребности своих работников. Еще у 7,9% все корпоративные бонусы и плюшки были "поставлены на паузу" или даже отменены.