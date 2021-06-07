Устойчивое развитие 1 час назад

Социальный проект #ділисяусмішкою помогает осуществить мечты "жизнелюбам" в возрасте

Бренд Lay's в партнерстве с благотворительным фондом "Жизнелюб" запустили социальный проект, который поможет осуществить мечты пожилым людям

Фото проекта #ділисяусмішкою Фото проекта #ділисяусмішкою
Фото проекта #ділисяусмішкою

В начале июня в Украине стартовала социальная инициатива "Делись улыбкой с Lay's". Ее цель ― помочь пожилым людям осуществить их мечты, такие как, полетать на воздушном шаре или дельтаплане, научиться водить машину или танцевать танго, прокатиться на мотоцикле или освоить музыкальный инструмент.

Проект реализует компания PepsiCo Украина в партнерстве с благотворительным фондом "Жизнелюб".

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На протяжении лета в благотворительный фонд "Жизнелюб" будет перечисляться одна гривна с каждой купленной пачки чипсов Lay's .

Эти средства пойдут на обеспечение продуктовыми наборами пожилых людей в 20 городах Украины. Подопечные местных социальных служб трижды получат пакет продуктов, которого хватает на 2-3 недели. В набор входят продовольственные товары долгого хранения: сахар, крупы и консервы, подсолнечное масло, чай и сладости.

А часть собранных средств будет направлена на то, чтобы "жизнелюбы" Ба и Де могли воплотить свои мечты.

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Продолжением инициативы станет фотопроект "Звездные Ба и Де", участие в котором примут украинские певцы, актеры и известные люди вместе со своими бабушками и дедушками.

Каждый желающий может присоединиться к инициативе: купить Lay’s или сделать на сайте донейт.

Посмотреть, как воплощаются мечты Ба и Де можно в видеопроекте, размещенном на сайте бренда.

А также фонд "Жизнелюб" предлагает всем желающим поделиться историями людей в возрасте, которые не боятся мечтать, на сайте проекта или в соцсетях с хэштегом #ділисяусмішкою.

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