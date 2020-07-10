Современные технологии в газодобыче: ДТЭК Нефтегаз проведет крупную зеленую сейсморазведку

ДТЭК Нефтегаз в 2020 году проведет масштабную сейсморазведку по современной "зеленой" технологии с регистрацией данных в режиме реального времени. Такой вид исследований будет проведен на одном из активов компании.

Бескабельная технология "зеленой сейсмики" считается наиболее инновационным и экологичным способом сейсморазведки. Ее особенность заключается в том, что для соединения сейсмоприемников используется не кабель, а беспроводные системы, для установки датчиков не требуется специальная тяжелая техника.

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Использование бескабельной технологии позволяет эффективно проводить работы в условиях сложного ландшафта и в труднодоступных местах, где ранее это было сделать невозможно. Также это дает возможность сократить сроки работ и минимизировать любое возможное воздействие на окружающую среду. Регистрация сейсмических данных в режиме реального времени позволяет проводить оценку качества регистрируемых данных непосредственно во время проведения работ. Это существенно повышает качество получаемой геофизической информации ввиду близости городов и наличия шумов.

Бескабельная сейсморазведка станет первым проектом, реализованным в рамках Нефтегазового технологического хаба (Технохаба), создание которого анонсировал ДТЭК Нефтегаз для консолидации усилий и решения задач компаний газодобывающей отрасли. После успешного апробирования, решение будет передано в банк технологий Технохаба, что позволит оптимизировать и тиражировать "зеленую сейсмику" на системной основе среди участников этой организации.

"Бескабельная зеленая сейсморазведка позволит повысить точность геологических прогнозов, ускорить подготовку новых площадей к бурению и сделать добычу газа еще более эффективной и экологичной", — подчеркнул руководитель Технологического центра ДТЭК Нефтегаз Максим Дорохов.

Генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров отметил: "В условиях кризиса на нефтегазовом рынке крайне важно внедрять современные технологии, которые позволят увеличить эффективность добычи газа и тем самым обеспечить дальнейшее развитие газодобывающей отрасли. Для этого ДТЭК Нефтегаз инициировал создание Нефтегазового технологического хаба, целью которого будет поиск и привлечение инновационных решений в Украину. "Зеленая" сейсмика станет первым масштабным проектом в рамках Технохаба и ее успешная реализация позволит тиражировать данную технологию на всю отрасль и внедрить новые подходы геологоразведочных работ в Украине".

Справка

ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетику Украины.

Группа ДТЭК ведет добычу природного газа и угля, производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, распределяет и поставляет электроэнергию клиентам, внедряет энергоэффективные решения, развивает сеть скоростных зарядных станций для электромобилей.

ДТЭК Нефтегаз — крупнейшая частная газодобывающая компания в Украине. В 2019 году добыто 1,66 млрд кубометров природного газа, что является историческим рекордом среди частных компаний в отрасли. С 2013 года ДТЭК Нефтегаз увеличил добычу газа более чем в 3 раза, продемонстрировав наиболее стремительную динамику развития в газодобывающем секторе страны.

В 2019 году капитальные вложения ДТЭК составили 23 млрд грн, налоговые отчисления — 23,4 млрд грн. В ДТЭК работают 70 тысяч сотрудников.

100% компании принадлежит SCM Limited. Конечным бенефициаром является Ринат Ахметов.