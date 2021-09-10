Спецпропуск на транспорт в Киеве во время локдауна: заявки подали уже 5464 компании — КГГА

Запущенная в тестовом режиме система выдачи электронных спецпропусков на транспорт работоспособная и готова к использованию в случае введения в Киеве локдауна. Об этом в комментарии Delo.ua сообщил директор Департаменти информационно-коммуникационных технологий КГГА Олег Половинко.

По его словам, программное обеспечение системы постоянно дорабатывается и налаживается, а потому, если введут жесткий карантин, сервис будет использоваться в соответствии с его функциональным назначением.

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"Как и любое программное обеспечение, система требует тестирования и отладки, но технические ошибки, которые фиксируются на этапе тестирования, своевременно устраняются", — отметил Половинко.

Глава департамента добавил, что сервис еще не внедрен в промышленную эксплуатацию. Однако по состоянию на 7 сентября 2021 заявки на получение специальных пропусков подали уже 5464 предприятия.

На данный момент в КГГА разрабатывают порядок предоставления спецпропусков обычным гражданам при необходимости. Об этом ранее заявлял первый зампредседателя по вопросам самоуправленческих полномочий в КГГА Алексей Кулеба.

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"Город разрабатывает механизм, по которому общественным транспортом смогут пользоваться льготные категории, которые ездят по удостоверениям. А также киевляне, которые нуждаются в медицинских процедурах, и социальные работники, которые ухаживают за больными", — пояснял чиновник.

Напомним, систему запустили еще 10 августа 2021 года для предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, чтобы те могли заранее оформить заявки и пройти необходимые согласования.

Для заказа руководителям компаний и предпринимателям нужно авторизоваться в системе по ссылке с помощью квалифицированной электронной подписи и заполнить электронную форму заявки.

При этом предприятиям нужно обосновать критическую необходимость работать во время локдауна. Для юрлиц необходимо указать код ЕГРПОУ, для ФЛП — виды деятельности в соответствии с КВЭД.

Затем нужно дождаться ответа на электронную почту. В случае положительного решения о предоставлении спецпропусков нужно ввести полный список сотрудников, указать данные и номер транспортной карточки "Киев цифровой" каждого работника.

После получения разрешения транспортная карточка штата активируется автоматически. Для поездок сотрудникам нужно будет иметь карту при себе. Проверить наличие спецпропуска можно через приложение "Киев цифровой".

При этом купить спецпропуск на транспорт в Киеве нельзя, а транспортные карты, владельцы которых не получили право на спецпропуск, на время локдауна будут заблокированы.

Источник фото: Depositphotos