В Киеве запустили выдачу электронных спецпропусков на транспорт на случай локдауна

В Киеве с 10 августа заработала в тестовом режиме электронная система подачи заявок, по которой можно будет получить специальные пропуска для проезда в общественном транспорте в случае усиления карантинных ограничений в связи с заболеваемостью Covid-19.

Как сообщает Киевгорадминистрация, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности могут заранее оформить заявки, чтобы иметь время пройти необходимые согласования.

"Предпосылок для введения строгого карантина сегодня в Киеве нет. Однако мы не хотим, чтобы третья волна застала столицу врасплох. Поэтому готовимся заранее по всем направлениям: медицина, образование, инфраструктура. Учитывая предыдущий опыт и пожелания предпринимателей, мы изменили механизм выдачи спецпропусков на транспорт. Теперь это можно сделать онлайн", — отметил первый замглавы КГГА Алексей Кулеба.

Отмечается, что город будет определять количество спецпропусков именно для тех категорий предприятий, которые обеспечивают бесперебойную жизнедеятельность столицы.

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Для заказа специальных пропусков руководителям предприятий и физическим лицам-предпринимателям нужно авторизоваться в системе https://qpass.kyivcity.gov.ua с помощью квалифицированной электронной подписи. Руководитель может добавить до 10 доверенных лиц, которые будут иметь доступ к системе.

Далее следует заполнить электронную форму заявки. При этом предприятиям нужно обосновать критическую необходимость работать во время локдауна. Для юрлиц необходимо указать код ЕГРПОУ, для ФЛП — виды деятельности в соответствии с КВЭД.

Затем нужно дождаться ответа на электронную почту, указанную в заявке. В случае получения положительного решения о предоставлении спецпропусков следует ввести полный список сотрудников, указать данные и номер транспортной карточки "Киев цифровой" каждого работника.

Для предотвращения фальсификации всех работников, представленных в списке, будут проверять на трудоустройство в указанном учреждении, предприятии или организации.

Если предприятие получит разрешение после внесения данных о сотруднике, транспортная карточка работника активируется автоматически. Чтобы воспользоваться общественным транспортом, работнику нужно иметь эту карту при себе. Проверить наличие спецпропуска работник сможет самостоятельно, загрузив на смартфон приложение "Киев цифровой".

Спецпропуска будут работать для карточек трех видов — транспортная карта нового образца, старого образца и карточка киевлянина.

В свою очередь транспортные карты, владельцы которых не получили право на спецпропуск, на время локдауна будут заблокированы.

Напомним, о планах ввести электронные спецпропуска на транспорт власти столицы заявили в июле, впоследствии сообщалось о разработке алгоритма соответствующей процедуры.

Ранее во время локдауна весной 2021 году Киев выдавал пропуска в виде отдельных бумажных карточек, что вызвало нарекания на адекватность процедуры выдачи и справедливость распределения таких пропусков. Впоследствии Киев отказался не только от бумажных пропусков на случай локдауна, но и от бумажных билетов в транспорте вообще: их прекратили использовать в середине июля.

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