Киев первым в Украине отказался от бумажных билетов в гортранспорте

С 14 июля Киев стал первым городом в Украине, полностью отменившим использование бумажных талонов на проезд в коммунальном общественном транспорте, которые можно было купить у кондукторов.

Отныне все поездки в столичном муниципальном транспорте будут совершаться по электронным билетам — либо по транспортной карте, либо по QR-билету, который можно купить в T-киосках; терминалах самообслуживания е-билета; терминалах Easy Pay; на станциях метро; а также через мобильное приложение "Киев цифровой".

Как объясняли в Киевгорадминистрации, анонсируя нововведение, бумажные билеты с нумерацией не давали полной информации о пассажирообороте в общественном транспорте. Теперь же вести учет поездок пассажиров-льготников и возмещать перевозчикам их актуальные расходы будет проще.

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Напомним, что первым на электронную оплату проезда перешел фуникулер — с 14 сентября 2020 года. С 1 октября 2020 года оборот бумажных билетов прекратили на Троещинской линии скоростного трамвая, с 1 ноября — на городской электричке, а с 1 декабря полностью на электронный билет перешел скоростной трамвай на Борщаговке.

Следующим и самым масштабным этапом стал отказ от бумажных разовых талонов в городских автобусах, троллейбусах и остальных трамваях, начавшийся 1 июля 2021 года.

Как отмечали в коммунальном предприятии "Киевпастранс", кондукторам, которых в Киеве больше не будет, предложили перейти на работу контролером или же на другие свободные вакансии в КП.