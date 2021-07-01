Транспорт 40 минут назад

В Киеве разогнали коммунальную службу перевозок: подозревают в сговоре с маршрутчиками

В КГГА намерены провести аудит предприятия, не предпринимавшего ничего после проверок маршрутчиков из-за жалоб пассажиров

Фото: 24 канал Фото: 24 канал
Фото: 24 канал

Власти Киева решили реорганизовать с увольнением всех сотрудников коммунальную службу перевозок, отвечающую за организацию работы автобусного транспорта в столице.

Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель председателя Киевгорадминистрации Константин Усов.

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"После проведения последнего горячего конкурса, беспрецедентной дисквалификации двух третей перевозчиков и задействования спецназа МВД для противодействия титушкам, которые пытались его сорвать, сегодня есть немного времени для упорядочения кадровых проблем", — заявил он.

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По словам чиновника, мэр Киева Виталий Кличко уволил из-за утраты доверия руководителя службы Сергея Савтыря. Всем остальным сотрудникам КСП также сообщили об увольнении в связи с реорганизацией структуры предприятия.

"Двухмесячный срок на поиск новой работы пошел. Есть все основания считать, что команда КСП долго работала в интересах отдельной группы перевозчиков, а не киевлян", — заявил Усов.

Он отметил, что в 2020 году службой было проведено 224 внеплановые проверки по жалобам и обращениям граждан и организаций, однако расторгнуты были лишь два договора с перевозчикам, да и то по их собственной инициативе — из-за неприбыльности маршрутов.

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"То есть коммунальную службу перевозок устраивало все, что происходило на дорогах города. Поэтому самое время инициировать внеплановую аудиторскую проверку предприятия. Она проанализирует финансово-экономическую деятельность службы за последние годы, законность решений руководства и изданных приказов", — сообщил замглавы КГГА.

Напомним также, что неделей ранее Государственная фискальная служба провела обыски на предприятии "Киевпастранс" в рамках расследования уклонения от уплаты налогов и присвоения бюджетных средств.

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