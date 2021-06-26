В Киеве продлят Борщаговскую линию скоростного трамвая и реконструируют Вокзальную площадь с целью улучшить транспортное сообщение с центральной частью города.

Соответствующее решение были принято на заседании горсовета, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В частности, Борщаговскую линию скоростного трамвая планируют продлить до центра Киева. Для этого должны построить 3,5 км трамвайной линии по улицам Жилянской и Саксаганского.

Также столичные власти запланировали реконструкцию Вокзальной площади.

Указано, что реализовать проект "Киевская городская мобильность" планируют за счет Международного банка реконструкции и развития. С его помощью хотят уменьшить нагрузку на метрополитен, улучшить экологическую ситуацию и повысить безопасность и привлекательность города.

Известно, что коммунальное предприятие "Киевпастранс" примет участие в этом проекте — будет обеспечивать мобильность современного пассажирского транспорта, улучшать пешеходную инфраструктуру, парковочные зоны, ограничивать скорость движения автомобилей и развивать инфраструктуру для движения велосипедов.

Киевские власти считают, что внедрение этого проекта позволит:

- улучшить качество транспортного обслуживания жителей и гостей столицы и увеличить использование общественного транспорта;

- предоставить прямой доступ к центру города жителям массивов Борщаговка и Отрадный;

- уменьшить нагрузку на метрополитен — в частности, уменьшить пассажиропоток Святошинско-Броварской линии метро и его станций пересадок;

- уменьшить время поездки общественным транспортом;

- повысить состояние общественной безопасности у железнодорожного вокзала;

- улучшить экологическую ситуацию в центре города.

Ранее власти Киева решили закрыть движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная" до станции "Гната Юры" на период со 2 июня до 15 августа.

Напомним, в начале мая "Киевпастранс" объявил тендер на создание технико-экономического обоснования восстановления ликвидированного в 2001 году движения трамваев до Дворца спорта, причем "с заездом на Вокзальную площадь".