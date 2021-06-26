В Киеве продлят Борщаговскую линию скоростного трамвая и реконструируют Вокзальную площадь с целью улучшить транспортное сообщение с центральной частью города.
Соответствующее решение были принято на заседании горсовета, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
В частности, Борщаговскую линию скоростного трамвая планируют продлить до центра Киева. Для этого должны построить 3,5 км трамвайной линии по улицам Жилянской и Саксаганского.
Также столичные власти запланировали реконструкцию Вокзальной площади.
Указано, что реализовать проект "Киевская городская мобильность" планируют за счет Международного банка реконструкции и развития. С его помощью хотят уменьшить нагрузку на метрополитен, улучшить экологическую ситуацию и повысить безопасность и привлекательность города.
Известно, что коммунальное предприятие "Киевпастранс" примет участие в этом проекте — будет обеспечивать мобильность современного пассажирского транспорта, улучшать пешеходную инфраструктуру, парковочные зоны, ограничивать скорость движения автомобилей и развивать инфраструктуру для движения велосипедов.
Киевские власти считают, что внедрение этого проекта позволит:
- улучшить качество транспортного обслуживания жителей и гостей столицы и увеличить использование общественного транспорта;
- предоставить прямой доступ к центру города жителям массивов Борщаговка и Отрадный;
- уменьшить нагрузку на метрополитен — в частности, уменьшить пассажиропоток Святошинско-Броварской линии метро и его станций пересадок;
- уменьшить время поездки общественным транспортом;
- повысить состояние общественной безопасности у железнодорожного вокзала;
- улучшить экологическую ситуацию в центре города.
Ранее власти Киева решили закрыть движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная" до станции "Гната Юры" на период со 2 июня до 15 августа.
Напомним, в начале мая "Киевпастранс" объявил тендер на создание технико-экономического обоснования восстановления ликвидированного в 2001 году движения трамваев до Дворца спорта, причем "с заездом на Вокзальную площадь".