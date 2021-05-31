В Киеве на лето закрывают движение скоростного трамвая на Борщаговку

Власти Киева решили закрыть движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная" до станции "Гната Юры" на период со 2 июня до 15 августа. Как говорится в сообщении Киевгорадминистрации, это следует из ее распоряжения №1195.

Таким образом, не будут работать маршруты №1 и №3, но останется маршрут №2, отрезанный от остальной маршрутной сети.

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Трамвайное движение временно закроют из-за капитального ремонта улицы Борщаговской. В частности, там запланировано обустроить гидроизоляцию мостового сооружения в пределах трамвайного полотна и посадочной платформы. Заказчиком капитального ремонта является коммунальная корпорация "Киевавтодор".

На время выполнения работ будут внесены изменения и в работу других маршрутов наземного пассажирского транспорта, о которых киевские власти обещают сообщить отдельно.

Напомним при этом, что ранее в мае чиновников коммунального предприятия "Киевпастранс" и подрядного коммерческого предприятия заподозрили в воровстве бюджетных денег, которые должны были быть направлены на реконструкцию другой линии скоростного трамвая — на Троещине.

Отметим также, что в начале мая "Киевпастранс" объявил тендер на создание технико-экономического обоснования восстановления ликвидированного в 2001 году движения трамваев до Дворца спорта, причем "с заездом на Вокзальную площадь".