В Киеве на деньги Всемирного банка запустят трамвай в центр города (ФОТО)

Коммунальное предприятие "Киевпасстранс" огласило тендер на создание технико-экономического обоснования трамвая в центр Киева.

Этот документ позволит в дальнейшем реализовать проект, сообщает пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

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Согласно тендеру, в Киеве могут продлить линию скоростного трамвая от улицы Старовокзальной до станции метро "Дворец Спорта" с заездом на Вокзальную площадь. На эту работу выделили 4,5 млн грн. Конечный срок подачи тендерных предложений - 20 мая 2021 года.

Указано, что трамвайные пути построят с использованием современных технологий, благодаря чему трамваи будут курсировать почти без шума и вибраций. Также должны обустроить современное наружное освещение, новые посадочные павильоны с интерактивными информационными табло.

В самих трамваях обещают установить специальное оборудование для маломобильных граждан, устройства GPS, видеонаблюдение, безналичную оплату стоимости проезда.

"В сотрудничестве со Всемирным банком Киев реализует проект продолжения скоростного трамвая до станции метро "Дворец спорта". Город работает над тем, чтобы общественный транспорт становился удобным и комфортным для киевлян и гостей столицы. Продолжение линии скоростного трамвая до станции метро "Дворец спорта" — очередной шаг в этом направлении", — заявил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

Также опубликованы примеры визуализации улицы. Согласно техническому заданию, дизайн улиц должен соответствовать требованиям универсального дизайна: создание безопасной, удобной и комфортной среды для всех групп пользователей любого возраста и способностей, независимо от способа их перемещения, внедрять меры по содействию движения велосипедистов и меры по адаптации к климатическим изменениям.

При этом исполнители должны будут разработать не менее четырех вариантов трассировки трамвайной линии и определить оптимальный из них.

Вот еще некоторые требования к проекту:

- варианты реорганизации дорожного движения на Вокзальной площади, которые оптимизируют общественный транспорт, движение автомобилей, пешеходов, парковки и велоинфраструктуру;

- варианты дизайна улиц, профиль которых будет изменен в результате строительства новой трамвайной линии;

- учет проекта веломаршрута Соломенка — Центр.

Предполагается, что трамвайная линия в центр столицы сможет разгрузить центральные дороги от пробок и стать альтернативным видом транспорта, что поможет снизить количество пассажиров в метро.

Ранее Министерство финансов Украины заявляло, что продолжение трамвая в центр Киева обойдется в $37,5 млн. Эти деньги может предоставить Международный банк реконструкции и развития.

Как сообщалось, на киевский мост Патона хотят вернуть трамвайную линию. Также на мосту хотят сделать велосипедные дорожки в обе стороны и расширить тротуары для зоны променада.