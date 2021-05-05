Транспорт 20 минут назад

В Киеве на деньги Всемирного банка запустят трамвай в центр города (ФОТО)

"Киевпасстранс" огласил тендер на обоснование соответствующего проекта

Проект нового трамвая в центр Киева. Фото: КГГА Проект нового трамвая в центр Киева. Фото: КГГА
Проект нового трамвая в центр Киева. Фото: КГГА

Коммунальное предприятие "Киевпасстранс" огласило тендер на создание технико-экономического обоснования трамвая в центр Киева.

Этот документ позволит в дальнейшем реализовать проект, сообщает пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

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Согласно тендеру, в Киеве могут продлить линию скоростного трамвая от улицы Старовокзальной до станции метро "Дворец Спорта" с заездом на Вокзальную площадь. На эту работу выделили 4,5 млн грн. Конечный срок подачи тендерных предложений - 20 мая 2021 года.

Указано, что трамвайные пути построят с использованием современных технологий, благодаря чему трамваи будут курсировать почти без шума и вибраций. Также должны обустроить современное наружное освещение, новые посадочные павильоны с интерактивными информационными табло.

В самих трамваях обещают установить специальное оборудование для маломобильных граждан, устройства GPS, видеонаблюдение, безналичную оплату стоимости проезда.

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"В сотрудничестве со Всемирным банком Киев реализует проект продолжения скоростного трамвая до станции метро "Дворец спорта". Город работает над тем, чтобы общественный транспорт становился удобным и комфортным для киевлян и гостей столицы. Продолжение линии скоростного трамвая до станции метро "Дворец спорта" — очередной шаг в этом направлении", — заявил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

Также опубликованы примеры визуализации улицы. Согласно техническому заданию, дизайн улиц должен соответствовать требованиям универсального дизайна: создание безопасной, удобной и комфортной среды для всех групп пользователей любого возраста и способностей, независимо от способа их перемещения, внедрять меры по содействию движения велосипедистов и меры по адаптации к климатическим изменениям.

При этом исполнители должны будут разработать не менее четырех вариантов трассировки трамвайной линии и определить оптимальный из них.

Вот еще некоторые требования к проекту:

- варианты реорганизации дорожного движения на Вокзальной площади, которые оптимизируют общественный транспорт, движение автомобилей, пешеходов, парковки и велоинфраструктуру;

- варианты дизайна улиц, профиль которых будет изменен в результате строительства новой трамвайной линии;

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- учет проекта веломаршрута Соломенка — Центр.

Предполагается, что трамвайная линия в центр столицы сможет разгрузить центральные дороги от пробок и стать альтернативным видом транспорта, что поможет снизить количество пассажиров в метро.

Ранее Министерство финансов Украины заявляло, что продолжение трамвая в центр Киева обойдется в $37,5 млн. Эти деньги может предоставить Международный банк реконструкции и развития.

Как сообщалось, на киевский мост Патона хотят вернуть трамвайную линию. Также на мосту хотят сделать велосипедные дорожки в обе стороны и расширить тротуары для зоны променада.

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