В Киеве легковушка врезалась в трамвай, движение на Соломенке парализовано (ФОТО)

28 мая в Соломенском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за которого было заблокировано движение транспорта по бульвару Вацлава Гавела.

Как сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua, на бульваре Вацлава Гавела, 18 автомобиль ВАЗ-21099 столкнулся с трамваем.

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В результате ДТП движение автомобильного транспорта было заблокировано, из-за чего образовалась автомобильная пробка.

На место происшествия прибыли сотрудники Национальной полиции.

Ранее сообщалось, что власти Киева начинают реализацию программы снижения скорости в жилых зонах до 30 км/ч с приоритетом территорий вблизи больниц и школ.

Первый в городе знак ограничения скорости транспортных средств до 30 км/ч уже установлен на улице Лютеранской.

Напомним, 9 мая на трассе Киев — Чоп на окраине Ровно микроавтобус влетел в легковушку: погибли два человека, включая младенца.

В апреле под Николаевом при столкновении с почтовым грузовиком погиб в ДТП мужчина, перевозивший гробы с шестью умершими от COVID-19.