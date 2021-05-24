В Киеве решили снизить скорость автомобилей на дорогах до 30 км/ч

Власти Киева начинают реализацию программы снижения скорости в жилых зонах до 30 км/ч с приоритетом территорий вблизи больниц и школ.

Об этом заявил заместитель председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Константин Усов.

По его словам, первый в городе знак ограничения скорости транспортных средств до 30 км/ч уже установлен на улице Лютеранской.

На соответствующем участке этой улицы расположен лицей, а дорожное движение здесь является одним из самых насыщенных в центре.

Усов отметил, что аналогичные ограничения действуют во многих европейских столицах, к примеру, в Берлине и Брюсселе.

"Скорость ухудшает реакцию водителей и приводит к столкновениям. Европа идет по пути уменьшения скоростного режима в городах. Есть пример Осло, где в 2015 году введено ограничение скорости до 30 км/ч на городских улицах, и уже в 2019 году, согласно отчету Норвежской администрации общественных дорог, количество жертв в результате ДТП там уменьшилось до одного случая. И Киев как современный европейский город также уверенно развивается в направлении повышения безопасности дорожного движения", — рассказал зампредседателя КГГА.

По данным патрульной полиции Киева, за январь-апрель 2021 года в столице в результате ДТП погибли 27 человек и 557 травмированы.

С 17 по 23 мая Киев приобщился к Глобальной неделе безопасности дорожного движения, посвященной ограничению скорости движения транспортных средств до 30 км/ч в пределах жилых и пешеходных зон в городах.

Напомним, в Киеве с 1 апреля по 1 ноября повысили максимальную скорость движения до 80 км/ч на семи участках автомагистралей.

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Накануне на сайте КГГА появилось сообщение со ссылкой на директора коммунального предприятия "Центр организации дорожного движения" Виктора Черния о том, что департамент транспортной инфраструктуры КГГА, управление патрульной полиции в Киеве, коммунальная корпорация "Киевавтодор" и само КП провели комиссионное обследование улиц, где решением Киевсовета от октября 2018 года была предусмотрена возможность повышения скорости до 80 км/ч с 1 апреля до 1 ноября.

Обследование, по его словам, показало, что ни одна из 17 улиц, в том числе вышеуказанные семь, где ограничения вводились с 1 ноября 2020 года до 1 апреля 2021 года, не соответствует в полной мере необходимым критериям для разрешения на повышение скоростного режима.

В связи с этим власти отказались от того, чтобы разрешить там ездить со скоростью до 80 км/ч.

Согласно правилам дорожного движения, в населенных пунктах Украины движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км/ч.