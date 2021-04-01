Транспорт 1 час назад

Власти Киева опять передумали, повысив максимальную скорость по набережной до 80 км/ч

Решение по наиболее скоростным магистралям приняли, "учитывая общественный резонанс"

Фото: скриншот видео КГГА Фото: скриншот видео КГГА
Фото: скриншот видео КГГА

В Киеве с 1 апреля по 1 ноября все же повысили максимальную скорость движения до 80 км/ч на семи участках автомагистралей. Об этом сообщает пресс-служба Киевгорадминистрации со ссылкой на первого заместителя ее председателя Николая Поворозника.

"Учитывая общественный резонанс, который вызвало ограничение скоростного режима на ряде столичных улиц, город совместно с полицией решил разрешить движение по отдельными дорогам, определенными решением Киевского городского совета, со скоростью до 80 км/ч", — отметил чиновник.

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По его словам, речь идет о Столичном шоссе от улицы Заболотного, Надднепрянском шоссе, Набережном шоссе и улице Набережно-Рыбальской до улицы Электриков.

Кроме того, это проспект Шухевича от Северного моста до улицы Бальзака, а также улица Саперно-Слободская до Южного моста и проспект Бажана от Южного моста.

"Вместе с тем совместные рабочие группы специалистов Центра организации дорожного движения, полиции и других заинтересованных лиц проведут обследование и анализ скоростного режима, учитывая градостроительную ситуацию, которая существенно изменилась с момента принятия решения Киевсоветом в октябре 2018 года", — подчеркнул Поворозник.

Напомним, накануне на сайте КГГА появилось сообщение со ссылкой на директора коммунального предприятия "Центр организации дорожного движения" Виктора Черния о том, что департамент транспортной инфраструктуры КГГА, управление патрульной полиции в Киеве, коммунальная корпорация "Киевавтодор" и само КП провели комиссионное обследование улиц, где решением Киевсовета от октября 2018 года была предусмотрена возможность повышения скорости до 80 км/ч с 1 апреля до 1 ноября.

Обследование, по его словам, показало, что ни одна из 17 улиц, в том числе вышеуказанные указанные семь, где ограничения вводились с 1 ноября 2020 года до 1 апреля 2021 года, не соответствует в полной мере необходимым критериям для разрешения на повышение скоростного режима. В связи с этим власти отказались от того, чтобы разрешить там ездить со скоростью до 80 км/ч.

Отметим при этом, что согласно правилам дорожного движения, в населенных пунктах Украины движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км/ч.

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