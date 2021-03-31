Киев не будет с апреля повышать разрешенную скорость до 80 км/ч на ряде улиц

Власти Киева решили не повышать разрешенную скорость движения до 80 км/ч на 17 улицах, поскольку на сегодня ни одна из них не соответствует в полной мере необходимым критериям. Об этом сообщает Киевгорадминистрация со ссылкой на директора коммунального предприятия "Центр организации дорожного движения" Виктора Черния.

По его словам, представители департамента транспортной инфраструктуры КГГА, управление патрульной полиции в Киеве, коммунальной корпорации "Киевавтодор" и упомянутого КП провели комиссионное обследование улиц, где решением Киевсовета с 1 апреля до 1 ноября предусмотрена возможность повышения скорости движения транспорта до 80 км/ч.

"Обследование показало, что ни одна из 17 улиц не соответствует полностью необходимым критериям, которые определены правилами дорожного движения, и методике принятия решений об установлении ограничений скорости, а также действующим государственным нормам и стандартам", — сообщил Черний.

Он отметил, что на указанных улицах фиксируется высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП. Кроме того, на улицах разрешено велосипедное движение, а против повышения разрешенной скорости движения выступает велосообщество. Также вдоль таких улиц размещены заведения массового посещения граждан, имеются остановки общественного транспорта без заездных карманов.

"Здесь следует принять во внимание, что Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность только при превышении установленной скорости движения более чем на 20 км/ч. Еще 2 км/ч является технической погрешностью, не учитывается при фиксации скорости соответствующим оборудованием. Так что фактически речь идет о разрешении двигаться со скоростью до 102 км/ч в населенном пункте!" — подчеркнул Черний.

По словам директора КП, на эти улицы приходится треть всех погибших и пятая часть всех травмированных в ДТП в Киеве за 3,5 года — 182 смерти и 1789 травмированных.

Он напомнил, что в соответствии со статьей 27 закона о дорожном движении, изменения в организации дорожного движения для повышения интенсивности движения транспорта за счет снижения безопасности движения, а стратегия развития Киева до 2025 года предусматривает снижение смертности на столичных дорогах на 50%.

Напомним, решение о возможности движения по 17 улицам в летний период по скоростью со 80 км/ч было принято в октябре 2018 года. В частности, оно касалось следующих магистралей:

- просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской)

- Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до Минского проспекта)

- ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе) при условии проведения капитального ремонта проезжей части

- Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Трублаини)

- автодорога Р-69 (от ул. Озерной до черты города)

- просп. Бандеры (от просп. Оболонского до Северного моста)

- просп. Ватутина (от Северного моста до Керченской площади)

- ул. Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков)

- Надднепрянское шоссе;

- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)

- Столичное шоссе (до ул. Заболотного)

- ул. Саперно-Слободская (от ул. Гринченко до Южного моста)

- просп. Бажана (от Южного моста до Харьковской площади)

- просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта "Киев") при условии проведение капитального ремонт проезжей части

- бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. Навои)

- ул. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской)

- просп. Соборности, при установке распределительного транспортного ограждения.

При этом перед возвращением на зиму максимальной скорости в 50 км/ч в конце 2020 года власти Киева заявили, что таких участков не 17, а лишь 7, из которых 4 составляют набережную на правом берегу Днепра. Ожидалось, что ограничение по ним будет снято, но теперь власти передумали.