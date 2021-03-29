В Киеве с апреля снова можно будет разгоняться по набережной до 80 км/ч

В Киеве с 1 апреля прекращается действие ограничения скорости до 50 км/ч на ряде магистралей, где ранее было ограничение 80 км/ч. Напомним, ввели его столичные власти на зимний период еще с ноября 2020 года.

В частности, это касается магистрали вдоль Днепра (Столичное шоссе от улицы Заболотного, Надднепрянское шоссе, Набережное шоссе и Набережно-Рыбальская улица до улицы Электриков), улицы Саперно-Слободской и проспекта Бажана, а также участка проспекта Шухевича от Северного моста до улицы Бальзака.

Отметим, что согласно правилам дорожного движения, в населенных пунктах Украины движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км/ч.

Читайте также: В Киеве хотят возродить пассажирские перевозки по Днепру

Однако в Киеве была предусмотрена возможность ездить в летний период со скоростью до 80 км/ч по ряду дорог, включая вышеперечисленные.

Напомним также, что в столице с 15 февраля заработала первая камера наблюдения, фиксирующая не только превышение скорости, но и нарушение водителями запрета ездить по полосе для общественного транспорта.

Тем временем в Министерстве внутренних дел разрабатывают законопроект, который позволит законопослушным водителям зарабатывать на злостных нарушителях правил дорожного движения.